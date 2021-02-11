晶片短缺 全球汽車減產逾940萬輛

資料來源：金融時報、第一財經、彭博社

馬來西亞近年成為主要的半導體封裝及測試中心，全球13%的晶片組裝測試和封裝都在大馬進行。德國半導體製造商英飛凌（Infineon）（德：IFX）、荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）（美：NXPI）和意法半導體（STMicroelectronics）（美：STM）均在大馬設廠。

經濟復蘇增需求 惟大廠接連出事

該國去年疫情初起之際，部分工廠雖曾停工，但沒有造成太大影響。直至今年初，全球經濟持續復蘇進一步加劇了半導體的需求，惟晶片大廠卻接連出事。美國得州2月遭遇暴風雪吹襲並造成大停電，三星電子（韓：5930）位於得州奧斯汀的半導體廠房被迫停工長達1個月。日本瑞薩電子（Renesas Electronics）（日：6723）3月因火災停工。4月台灣因嚴重乾旱，導致部分晶片廠生產放緩。其後馬來西亞疫情加劇，令全球半導體供應鏈進一步受阻。

諮詢公司Bain & Company駐新加坡的半導體分析師維加亞拉卡凡（Ravi Vijayaraghavan）指出，晶片業長期保持低庫存來控制成本，且慣性將組裝分散在不同市場進行，因此幾乎沒有出錯的餘地，只要其中一個生產環節受阻，產品就無法完成。

日產（日：7201）零件供應商Jatco向《金融時報》稱，業界對汽車晶片組件供應鏈日益分散感到措手不及。各級別的組件都可能來自不同地方，突顯供應鏈的脆弱性。

由於疫情加劇，馬來西亞在6月實施了嚴格的全國性封鎖措施，最初關閉了幾乎所有行業。近期放寬了對一些關鍵行業的限制，例如若所有員工已接種疫苗，工廠可全員運作。不過直至9月為止，馬來西亞封測廠的產能利用率平均僅47%。

部分汽車製造商憂慮，一些半導體生產商在產能限制下，優先生產利潤更高的科技及電訊行業高端晶片，令車用晶片的供應進一步受阻。《金融時報》指出，車用晶片的訂單次序，已排在科技巨企及電信公司之後。

優先產利潤高車款 車廠業績佳

即使與供應商保持緊密連繫的豐田汽車（日：7203）也面臨壓力。由於生產煞車系統晶片的馬來西亞，以及生產連接汽車零件晶片的越南廠房停工，豐田調整了9月和10月的生產計劃，將全年產量預測，下調約30萬輛，總數降至900萬輛。福特（美：F）和通用汽車（美：GM）也在8月和9月，減少了全美多個廠房的開工時數，連利潤豐厚的大型貨車廠房也要減產。

不過產量下降，暫未影響一些大型車廠的盈利。部分大型汽車製造商透過加價，又或優先生產利潤較高的車型，以維持企業盈利。部分車廠甚至減少部分新車的功能，以降低成本，提高利潤。

在歐洲市場，由快意佳士拿（Fiat Chrysler Automobiles）與標緻雪鐵龍（PSA Group）合併組成的Stellantis（美：STLA）、福特、福士（德：VOW）和日產（日：7201），都在夏季發布比預期好的業績。它們在今年上半年的利潤率約為10%，比平時增加近5個百分點。

分析：產量再削 汽車業將受衝擊

不過一些分析師預期，汽車業界的困難將會增加。美國投行Jefferies分析師Philippe Houchois指出，業界的加價空間愈來愈小，當汽車產量進一步削減，業界將受到衝擊。

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