美聯儲本周議息 官員對減買債分歧嚴重

華爾街多數人料鮑威爾再被提名

鮑威爾任期將於明年2月屆滿，CNBC報道稱，預計美國總統拜登快將宣布其首選，華爾街大多數人料鮑威爾會再被提名，惟愈來愈多人認為拜登會調走負責銀行監管的副主席夸爾斯（Randal Quarles），並以聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）取代，後者被視為可能會對銀行監管方面出重手，鮑威爾在所有壓力當中，需確保聯儲局政策正確。

受企業加稅憂慮、變種病毒疫情、聯儲局或改變縮表時間表等影響，隔晚美股三大指數收跌，道指報34,584點，跌0.48%。納指收報15,043點，跌0.91%。標指收報4432點，亦跌0.91%。美匯指數升穿93，收報93.25，升0.34%。

美國10年期國債孳息率升至1.36厘水平。紐約期金收報每盎司1751.4美元，跌0.3%。紐約期油收報每桶71.97美元，跌64美仙。布油收報每桶75.34美元，跌33美仙。

港股ADR普遍較上周五收市價跌，ADR港股比例指數報24,555點，跌0.46%。匯控（0005）ADR收報折合約40.08港元，比上周五港股收市價跌0.43%。騰訊（0700）ADR收報折合約458.37港元，跌0.74%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約155.69港元，升0.51%。

分析：明開市觀望地產股表現

恒指上周連跌4天後周五有反彈，但累計全周跌1285點。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，港股表現上周五雖見支持，惟傳出消息指內地官員要求本港大地產商協助解決房屋短缺，內地政府不再願意容忍壟斷行為，本周一港股開市要觀望有關消息會否為地產股表現構成負面因素，進而發展為新一股沽售港股壓力。他又稱，市場已消化其他行業板塊早前受內地監管風暴影響的消息，若下周該些行業板塊有買盤，恒指亦有機會止跌回穩。

鐵礦石價曾跌穿100美元

另外，彭博報道，內地加強重污染工業部門清理舉動，令鐵礦石需求下降，鐵礦石價格14個月來首度跌破每噸100美元（見圖）。新加坡交易所的期貨價格曾見每噸99.5美元，隔夜交易時段價格於100美元徘徊。鐵礦石價格已自5月高位跌逾55%，因內地加強了限產措施，以實現今年產量下降的目標，而且內地房地產行業的急劇下滑亦損害了需求。