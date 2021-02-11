曼翹近沽清 HOLBORN今開售128伙

尚餘兩伙頂層特色戶

相隔19年，本港老牌發展商桂洪集團再度推售新盤，為位於紅磡馬頭圍道曼翹，昨日首輪盡推全盤130伙，挾今年入場費最低的市區新盤的賣點，成市場焦點。

儘管開售前銀行表明不會為曼翹提供即供按揭，但無損其銷情，發展商在約5個半小時內，售出128伙，佔全盤單位逾98%

桂洪集團董事凌俊偉表示，近七成買家購買單位作為自用，餘下則為投資者。據悉，尚未售出的兩伙為頂層B及C室，同屬連平台及天台的特色戶。

揚海累售450伙 半月套現逾百億

另一邊廂，由嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的港島南岸揚海，昨日進行第三輪銷售共135伙，並售出68伙，佔可出售伙數的50%。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海自本月初推售至今，經過三輪銷售，項目累售450伙，半個月內套現逾100億元。

恒地THE HOLBORN將在今日接力，進行首輪銷售，市場消息指，項目共收逾1300票，以首推128伙計，超額記購逾9倍。資料顯示，THE HOLBORN推售的128伙，實用面積220至260方呎，折實價約580.8萬至803.4萬元，折實實呎25,309至31,507元，當中有124伙（97%）折實售價不多於800萬元。

LP10擬本周內公布全新價單

新盤銷情不俗，發展商亦推出貨尾應市。市場消息指出，南豐旗下將軍澳日出康城LP10，將展開全新一輪銷售，擬於本周內公布全新價單。推售前夕，項目錄撻訂重售成交。

據項目成交紀錄冊，LP10昨日售出一伙，為第2A座31樓B室，實用866方呎，3房連套房間隔，原在今年12月以1490.4萬元售出，買家及後取消交易，而單位昨日再以1698.2萬元售出，事隔7個月，售價貴207.8萬元或14%。