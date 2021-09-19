消費券七成選八達通 Alipay佔兩成 學者：有助推動電子消費 商戶：續用八達通

明報記者 蔡穎霖

陳茂波：新登記電子支付戶口逾300萬

陳茂波指七成市民以八達通領券、兩成選擇AlipayHK、WeChat Pay HK和香港電訊（6823）旗下Tap & Go分別有約5%。按獲發放第一期消費券市民約628.06萬名推算，選用「傳統」的八達通登記高達439.64萬；而申請首天出現網絡大塞車、讓市民「飲咖啡」的Tap & Go，僅獲得31.4萬名市民選用（見圖）。

AlipayHK資料顯示，平台8月本地消費總交易金額按月增加逾1.1倍，其中最多用戶選擇在門店使用消費券，其次為線上交易；今年以來，已有約70萬名用戶使用過易乘碼乘搭公共交通工具。該平台期望，港府盡快推動交通津貼及長者優惠等涵蓋到電子錢包，增加市民乘車選擇。

另一指定電子錢包WeChat Pay HK發言人表示，未來將繼續大力投入香港市場，積極擴大商戶網絡及支付場景，包括交通工具、外賣平台以及更多線上商戶，共同促進本地的流動支付發展。

學者：難達全民使用電子支付

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指出，八達通在香港有「先天優勢」，佔比最多無可厚非，強調即使其餘3款電子錢包僅佔消費券申請約三成，實際數字卻有接近200萬名市民選用，相信有效幫助港府推動電子消費，具體成效則有待更詳細的數據公布。

不過，他強調，難以達至全民使用電子支付，形容支付方式受場景及消費者習慣影響。

小商戶：熟客不了解3電子錢包

有小商戶表示，因消費券計劃而申請安裝八達通機，形容成效不俗；期內有見客戶也習慣以八達通支付，雖然消費券計劃結束後，須支付一定比例交易額作手續費，但相信仍會繼續接受八達通付款。問及選擇八達通的原因，該名商戶指出，由於事前曾詢問部分熟客，發現普遍對餘下3款電子錢包了解不多，故選擇八達通。

另有關日前實施的跨境理財通，陳茂波在節目中指出，初期以試點計劃推出，只可投資中低風險的銀行產品；未來運行暢順後，則可擴大額度，同時增加投資產品類別。他預料跨境理財通推出後，南向通規模會較大。

[電子消費券]