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2021年9月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港交所SPAC諮詢 最低集資額10億 市值及發起人門檻高 分析料削赴港誘因
港交所：沒牴觸近年反「啤殼」活動
美證交會加強監管SPAC 次季上市數目集資額急跌
iPhone 13接受預訂 數碼通入場月費238元
北交所預約開通權限 散戶資金須達50萬
二維碼付車費比率低 支付寶：與政府商討提供津貼
平保曾挫8% 急澄清無持恒大 稱股債均沒敞口 現存資產穩健
回應購恒大物業 碧桂園服務：價格沒談攏
希慎42億購長實滬世紀盛薈廣場
人行7個月來首重啟14天逆回購
金管局指定13機構為債券通南向莊家
內地銀行結售匯連續12個月錄順差
興業4.14億人幣購杭州金沙印象城
勞斯萊斯電動飛機成功首飛 英威爾特郡上空飛行15分鐘
日媒：中國6G續領先全球
美股「四巫日」 道指早段挫200點
廣播道地招標 最高估值每呎2.2萬 豪宅地看俏 地皮估值半年急升15%
長實上月險勝次標6%奪元朗住宅地
CENTRAL PEAK 2期 上載樓書 短期開放示位
黃埔花園3房1308萬沽 35年升值21倍
樓價反覆橫行 CCL跌至個半月低位
恩平中心逾萬呎巨舖 83萬租 較高峰跌七成
陸振球：港鐵中環投地 不務正業兼利益衝突
周末睇樓好去處
THE HOLBORN主打1房 近太古城起居便利
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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