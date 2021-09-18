黃埔花園3房1308萬沽 35年升值21倍

海名軒4房4208萬沽 13年升逾九成

中原地產分行經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄10宗成交，較上月同期7宗明顯加快，平均實呎約17031元水平，最新成交位於黃埔花園1期1座中高層F室，實用面積777方呎，3房套房加工人房間隔，座向正南，享內園景，以1308萬元成交，實呎16,834元。原業主早於1986年以58.5萬元一手買入，持貨長達35年，帳面大幅獲利1249.5萬元或21倍。

另消息指，海名軒2座高層B室，實用1420方呎，3房1套間隔，則以4208萬元售出，實呎29,634元，原業主2008年以2128萬元購入，現帳面獲利1952萬元或近92%。上述單位成交價，較同座同面積高數層B室今年7月成交價4080萬元略高3%。

買家無睇樓逾千萬購海翩匯

將軍澳本月樓價屢創新高，有年輕買家無睇樓下入市連租約單位。利嘉閣分行首席聯席董事蔡庭勇表示，海翩匯6座低層J室，實用521方呎，連租約以1008萬元易手，實呎19,347元，買家為90後青年才俊，已在區內睇樓一段時間，但近期發覺樓價不斷上升， 最終在無睇樓下連租約買入單位。原業主2016年9月653萬元一手買入，帳面獲利355萬元或54%。

君豪峰2房千萬沽 4年實蝕一成

不過，亦有業主要蝕讓沽貨。香港置業分行高級聯席董事朱永健表示，鰂魚涌君豪峰中高層F室，2房間隔，實用451方呎，以1000萬元售出，實呎22,173元。原業主2017年12月以約1063萬元一手購入，帳面蝕讓63萬元，若連同使費計料實蝕逾110萬元或逾一成。

銀線灣湖景別墅一洋房4320萬沽

另外，美聯分行營業經理林莊姿表示，西貢銀線灣湖景別墅一洋房，實用2139方呎，連近千方呎花園，可泊兩架車，以4320萬成交，實呎20,196元。

原業主2012年9月4400萬元購入，帳面蝕讓80萬元，若連使費計料實蝕約355萬元或8%。