CENTRAL PEAK 2期 上載樓書 短期開放示位

天鑄2期年半來錄首宗成交

新地副董事總經理雷霆表示，CENTRAL PEAK第2期屬洋房項目，示範洋房快接受預約參觀；樓書顯示顯示，項目提供的19幢洋房，實用2754至4022方呎、各幢另連花園和連雙車位，目前已屆現樓。

另外，新地同系已屆現樓的何文田天鑄2期，亦新錄逾1年半來首宗一手成交，透過招標售出第1座11樓B室，實用1823方呎、4房雙套間隔，成交價6927.4萬元，實呎3.8萬元，買家成交期90日，並可獲贈家具。

買家3213萬

首置入市維港滙

事實上，市區大額一手單位不乏捧場客。土地註冊處顯示，信置（0083）和會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，較早前以3213.72萬元、實呎3.39萬元售出的1座中層實用948方呎B室、屬3房戶。資料顯示，買家繳付逾136.58萬元稅款，為樓價4.25%，即意味以首置身分入市。

揚海第三輪收2126票

超額15倍

至於嘉里（0683）及信置等合作的黃竹坑港島南岸2期揚海，今日開展第三輪銷售，盡推5號價單133伙（折實均呎36,590元、折實市值約35億元）、另加2伙早前取消交易的單位再重推，即今日合共推售135伙，昨截止認購登記，接獲2126票（主要為首兩輪銷售向隅客的重新入票、即俗稱的「復活票」)，超額15倍。

柏傲莊III累錄40宗

取消交易個案

另桂洪旗下紅磡曼翹，今天首輪「曬冷式」盡推全盤130伙，開放式戶折實入場價近332萬元起，昨進行抽籤，顯示共錄8117個認購登記（有39個地產代理持牌人申報入票），超額61倍。

至於新世界（0017）大圍站柏傲莊III續有買家取消交易，新一宗來自第1B座28樓實用772方呎B室，6月以1696.5萬售出，買家已取消交易；樓盤7月初迄今，累錄40宗取消交易個案。