長實上月險勝次標6%奪元朗住宅地

【明報專訊】政府今季僅推售兩幅官地，分別元朗流業街與涌業路交界住宅地皮，以及九龍塘廣播道豪宅地皮，前者由長實（1113）上月以7.12億元、每方呎樓面地價9112元投得，中標價較當時市場估值預期上限高約14%。昨日地政總署以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，入標價介乎2.2億至6.74億元，即每方呎樓面地價約2800至8578元，即長實的中標價僅較次標價高3800萬元或6%奪地。