日媒：中國6G續領先全球

技術專利申請佔比逾40%

6G時代將會是衛星通訊系統，與地面移動通訊系統的無縫連接世界。新一代移動通訊技術，據稱比5G快10倍以上。據統計，中國目前的6G專利大多與移動基礎設施技術有關，又以華為的專利申請最多，佔比接近12%。此外，國家電網、中國航天科技集團等，也持有大量6G專利。

今年5月，中國首條小衛星智能生產線製造出首顆衛星，正式具備6G通訊衛星量產的能力。8月，低軌衛星網絡成功與地面5G網絡完成連接，並獲得技術認證。中國政府預計，6G最快在2030年商業應用。

至於擁有眾多智能手機和互聯網公司的美國，在終端和軟件方面具備高度技術。高通（美：QCOM）和英特爾（美：INTC）已為用於智能手機和其他IT設備的晶片獲得多項專利。其他擁有6G相關專利的美國公司，還包括IBM（美：IBM）和微軟（美：MSFT）。一般而言，專利申請數量愈多的國家，對行業標準制定方面有更大的發言權。

（綜合報道）

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