人行7個月來首重啟14天逆回購

單日淨投放900億元人幣

人行昨公布的14天期逆回購操作，中標利率為2.35厘，與對上一次、即今年2月7日開展的14天期逆回購操作一致。

彭博社引述法興銀行駐香港首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong稱，在市場因恒大危機而情緒緊張時，有必要保持穩定的流動性水平，以避免季尾流動性需求造成市場不必要波動。

港股結束4連跌 全周累跌1285點

A股昨回升，上證綜指升0.19%，深證成指升0.71%，滬深300升1%，深圳創業板升2.06%。港股在科指勁升3.52%帶動下，結束4連跌，昨收報24,920點，升252點或1.03%，惟全周仍累跌1285點。國指升1.53%。截至昨晚9時46分，恒指即月夜期報24,859點，低水62點。

科指彈3.5% 京東健康升近一成

阿里健康（0241）升8.88%，是升幅最大的藍籌。美團（3690）升3.53%，報240.8元，貢獻恒指升幅最大，達68點。騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）均升逾2%。小米（1810）升1.55%。匯控（0005）昨早段曾跌2.25%，低見39.1元，午後倒升，收報40.25元，升0.63%。科指成分股以京東健康（6618）升幅最大，升9.52%。

全周僅6藍籌錄升幅

金沙一周跌43％最傷

總結藍籌股全周表現可謂哀鴻遍野，60隻當中53隻累跌，金沙中國（1928）累跌逾43%（見表），銀河娛樂（0027）跌逾23%。

有累積升幅的藍籌僅6隻，「三桶油」除了中國海洋石油（0883）累計「平手」無變幅外，中國石油（0857）、中國石油化工（0386）分別累升逾11%及0.78%。