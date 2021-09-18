二維碼付車費比率低 支付寶：與政府商討提供津貼

70萬用戶曾用二維碼搭交通工具

李詠詩續稱，目前有70萬支付寶用戶曾使用QR Code乘搭交通工具，人數上不算過少；集團正與政府商討向用戶提供更多優惠及津貼作誘因，加快推動電子支付方式融入日常生活。

金管局：儲值支付工具總交易量按年增兩成

本港電子支付已日漸普及，金管局昨日公布今年第二季儲值支付工具（包括八達通及其他電子錢包）的統計資料，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6434萬個，按季上升0.8%，較去年同期微升0.6%。期內相關總交易量約15.26億宗，較今年首季升13.1%，按年急增20.3%；其中在銷售點的交易量約為13.11億宗，佔整體高達87%，而網上交易量錄約1.78億宗。

交易金額方面，季內總額達627億元，按季增加6.1%，按年增加13%。當中有258億元為銷售點消費支付，按年升18.2%，佔整體交易額約41%；相關佔比較今年首季39.6%，增加1.4個百分點。至於網上消費支付則錄得259億元，較去年同期增加6%，整體佔比亦同為41%；另有110億元為個人對個人轉帳，按年升幅高達19.4%。

支付卡方面，第二季信用卡總交易量為23,568萬宗，按季增7%，按年增15.3%。信用卡交易總額為1721億元，按季少1.1%，按年增加19.4%。