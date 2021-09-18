北交所預約開通權限 散戶資金須達50萬

要求投資者參與證券交易兩年以上

內媒引述北交所相關負責人表示，將着力打造服務中小企業主陣地，面對未來更多專精特新中小企業上市發展，合適的投資者適當性要求，讓市場流動性水平處於合理適度狀態。

另一方面，全國股轉公司亦修改了《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》，將新三板的創新層投資者准入資金門檻由150萬元調整為100萬元，即日實施。2019年啟動的新三板改革落地後，精選層、創新層、基礎層投資者准入門檻分別為100萬元、150萬元、200萬元。本次規則發布後，前期已開通精選層交易權限的投資者，其交易權限範圍將自動擴大到創新層股票，毋需投資者另行申請。北京證券交易所開市後，具有新三板交易權限的投資者，其交易權限範圍將包含北京證券交易所股票。

據早前公布，目前新三板精選層的公司將平移至北交所，日後創新層公司如符合升級條件，可「升級」為北交所股份。