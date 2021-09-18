港交所：沒牴觸近年反「啤殼」活動

業界：應為投資者提供更多保障

不過，有市場人士認為，是次諮詢未有提及如何避免空殼公司利用SPAC注入資產上市的措施。惠峰國際發展有限公司董事張玉峰表示，是次諮詢欠缺有關保障投資者的細節，只是於數字上設立限制，未有提及「啤殼」活動等問題。張提出引用美國的會計方式，把權證當成負債而非資產，在數字上亦應作調整，去為投資者提供更多保障。

他解釋，參考美國情况，在SPAC已上市但未完成收購前，投資者往往不理公司狀况便購買權證，惟他們拋售獲利的行為會影響後期投資者的利益，因此應標示為「負債」，以還原公司的實際估值。

籲SPAC限行業融資後資金運用

張又指出，SPAC框架應先針對科技及前瞻性較高的產業及公司開放，而非開放予所有行業。他指出，某些行業如建築、地產等，或涉及帳目不清楚的情况，容易在估值上「做手腳」，而SPAC的原意只是一條捷徑來加快上市進程，而非讓原本無法符合上市要求的公司上市。他續稱，建議監管機構對SPAC的資金運用有所限制，認為公司融資後要把資金投放在業務或產品身上，要有實質價值的業務發展，而非單靠炒賣市場消息等不良市場行為來提升股價。