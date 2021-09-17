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對抗疫情有進展 經濟復蘇利能源金融股

【明報專訊】新加坡收緊了防疫限制措施，澳洲2500萬人口中有一半以上仍需遵守居家規定，日本已將東京和其他地區的緊急狀態延長到本月底。雖然部分地區疫情反覆的消息可能引發市場波動，令某些市場的經濟復蘇步伐放緩，但我們持續看到，全球在遏制疫情擴散和恢復經濟正常化方面普遍取得進展。根據美國約翰霍普金斯大學的數據，在截至9月5日的一周內，全球感染率自6月初以來首次下降，感染人數也遠低於今年4月創下的峰值。此外，全球疫苗接種繼續取得進展，單日接種劑次較5月增加了50%以上。歐盟已為70%的成年人完全接種了疫苗，而美國的這一比例接近55%。美國最近的一項研究表明，在完全接種疫苗的人中，出現突破性感染以及住院治療和死亡的情况仍然較少。我們認為，這使得再度實施全國性封鎖的可能性降低。

我們看到全球疫情趨勢在改善，建議投資者為經濟重啟和復蘇佈局。經濟復蘇範圍的擴大應會對周期性行業最為有利，尤其是能源和金融。我們還看好日本，全球經濟回暖尤其會令日本市場受益。

貨幣政策處轉折點

歐洲央行成為最新加入收緊寬鬆貨幣政策陣營的主要央行，其在上周四宣布將「適度降低」緊急抗疫購債計畫（PEPP）的購債速度。愈來愈多的G10央行準備退出超寬鬆貨幣政策立場，在此同時，他們也竭力安撫市場，這將是一個漸進的過程，縮表與升息並不直接相關。例如，美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上表示，幾遍在勞動力市場持續復蘇，推動在今年底前開始縮表，升息也將受到「更加嚴格的測試」。澳洲央行在上周也進行了「鴿派」縮表，延長了縮減購債計畫的期限。在過去兩年全球各國央行實施大致相同的寬鬆政策之後，目前貨幣政策正處於一個轉折點，鴿派與鷹派之間的政策分歧也會為精選貨幣帶來機會。

做多英鎊紐元挪威克朗 做空歐元瑞郎

我們預計，這種謹慎收緊寬鬆貨幣政策的做法將繼續支持全球經濟復蘇和股市。在貨幣方面，我們認為，做多英鎊、紐元和挪威克朗，並做空歐元和瑞郎，有望在未來6至12個月取得中高個位數百分比的總回報。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室

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