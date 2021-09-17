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欣廷軒兩房呎價撲2.1萬 創屋苑新高

【明報專訊】樓價於歷史高位橫行之際，不少業主均大賺離場，其中向來交投活躍的沙田，有二線屋苑以創新高呎價紀錄易手。中原區域營業董事黎宗文表示，欣廷軒新錄3座高層A室易手，屬實用面積393方呎兩房戶，新近以818萬元售出，實呎20,814元，創屋苑成交呎價新高；原業主2006年以208萬元購入，帳面獲利約610萬元，單位期內升值2.9倍。

世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角海峰園高峰閣高層H室，屬實用面積856方呎3房戶、享海景，以2138萬元沽出、實呎24,977元，為屋苑成交價、呎價次高紀錄；原業主2003年3月，即SARS爆發初期，以330萬元購入單位，帳面獲利1808萬元或近5.5倍。

海峰園3房SARS貨升值6倍

至於海峰園最高成交價、呎價紀錄，則為2019年由高峰閣中層H室所創，實用面積856方呎，間隔及景觀均與是次成交單位相若，當時以2168萬元成交，是次成交僅比該最高紀錄低約1.4%。

市場亦再錄業主移居外地賣樓成交。中原高級分區經理黃家俊表示，薄扶林指標豪宅貝沙灣4期2座連平台特色戶，實用面積1187方呎另連逾400方呎平台、屬3房套間隔，擁南區海景，以4200萬元沽出，之前曾累減400萬元或近一成，實呎35,383元；原業主2011年以2550萬元入市，持貨10年，帳面獲利1650萬元或65%。

LP6一房額印鬆綁貨帳賺兩成

另外，將軍澳日出康城LP6，近日陸續有單位鬆綁3年SSD額印期，中原高級分區營業董事伍錦基指出，屋苑昨天單日連錄4宗1房戶成交，其中5座高層K室，實用面積307方呎一房間隔、望園景，以665萬元成交、實呎21,661元；原業主2018年以553萬元一手買入單位，持貨滿3年，帳面獲利112萬元離場，單位期內升值20% 。

愉景新城97貨三房賺1.5倍

另荃灣指標屋苑愉景新城，亦錄得1997年高峰期入市業主倍賺的成交個案。美聯助理區域經理鍾家豪稱，屋苑1座高層F室，實用面積653方呎，屬少有方廳3房戶型，原以1080萬元放盤，經買家議價後減32萬元或3%，以1048萬元沽出、實呎16,049元；上址原業主1997年7月樓市高峰期，以425.4萬元購入上址，現轉手帳面升622.6萬元或1.5倍。

相關字詞﹕愉景新城 貝沙灣 海峰園 欣廷軒

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