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新蒲崗活化工廈東傲下月推 低於800萬入場

【明報專訊】由莎莎國際（0178）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本，伙拍傅老榕家族旗下廣興置業集團發展的新蒲崗七寶街1號活化工廈項目，正式命名為東傲（Horizon East），部署最快10月發售，其中建築面積約700方呎單位，入場費料低於800萬元，將預先接受大手買家優先認購。

莎莎「太子爺」、麒豐資本創辦合伙人暨行政總裁郭浩泉表示，目前本港投資市場氣氛正逐步改善，過去一年有不少全幢工廈易手，而東傲鄰近東九啟德新發展區，對銷情具有信心。

郭浩泉：麒豐擬購可發展住宅地皮

郭浩泉預計，東傲的買家料以投資者佔多，佔比約70%；此外，市場資金充裕，預計不少資金將流入物業市場，除發展工商物業，集團亦有意購入可發展成住宅的地皮，或商舖作投資用途。

另外，麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉表示，目前已接獲不少洽租和洽購查詢，當中包括有共享工作空間營運商洽租，項目涉約7萬方呎擬保留半數樓面作收租，而出售部分最快在下月開售，入場費低於800萬元，將優先出售以全層購入的買家。洪又稱，項目將在觀塘設有示範單位，短期內對外開放。

提供193伙 預計明年下半年落成

資料顯示，上述地盤原為美華工廠大廈，麒豐在2018年8月向興勝創建（0896）以12.5億元購入，每方呎樓面地價約7000元，曾創九龍東工業地新高價。麒豐資本購入後，向城規會申請活化，重建一幢24層高新式工廈，總共提供193伙，單位建築面積約介乎700至2900方呎，全層面積由1萬至1.5萬方呎，預計2022年下半年落成。

鄧成波家族1.3億沽葵涌工廈蝕6%

另一方面，已故「舖王」鄧成波家族、「舖王」兒子鄧耀昇透過公司持有的葵涌華星街13號工廈南華冷房大廈的地庫、低層地下及3樓平台，8月下旬以1.3億元易手，成交價較2018年購入價1.388億元低880萬元、物業3年間帳面貶值逾6%，新買家為騰翠有限公司，其註冊董事為金朝陽執行董事陳慧苓及金朝陽主席兼執行董事傅金珠。

相關字詞﹕鄧成波家族 洪英偉 東傲 莎莎國際 郭浩泉 麒豐資本

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