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恆大‧珺瓏灣2期終獲滿意紙

【明報專訊】近日屢受負面消息困擾的內房恒大（3333），旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，早前曾一度因未獲批滿意紙而要延期交樓，惟發展商最新回覆本報查詢指出，項目已於上月獲批滿意紙，現陸續進入交付程序。可留意的是，隨着珺瓏灣2期陸續收樓，1期租金料將受壓，開放式單位最新租金僅7800元。

恒大：陸續進入交樓程序

資料顯示，恆大．珺瓏灣2期預計關鍵日期原為今年8月13日，惟恒大發言人上月稱，已於8月向第2期業主發出延遲交樓通知，目前交樓日期為9月17日；公司發言人最新回覆本報查詢指，2期已於2021年8月獲批發滿意紙，現陸續進入交付程序。

恆大‧珺瓏灣2期提供1228伙，去年3月開售至今累沽約1170伙，佔比約95%。中原資深區域營業經理余國忠表示：「由於2期收樓程序剛開始不久，目前只有不足10個放租盤，而『匙盤』更只有兩三個，但由於今期單位伙數眾多，加上第1期收樓至今仍有約80多個租盤待租，故一期租金近日見壓力。」

余國忠指出，今年7月開始交樓的珺瓏灣1期，當中1A座中層H室，實用面積223方呎開放式戶，新近以月租7800元租出，為項目最平月租單位，實呎租約35元；他表示，同類單位在項目入伙初期，月租一度接近9000元，意味現租金水平較當時低逾一成；另新近一個實用面積318方呎的2座中低層L室一房戶，以9800元租出，實呎租約31元，同類單位月租曾高見約1.1萬元，同樣跌約一成。

相關字詞﹕租盤 入伙 滿意紙 恆大‧珺瓏灣2期 恒大

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