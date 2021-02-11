曼翹熾熱 一周收8000票超額60倍 HOLBORN收逾千票 HENLEY III下周一次輪賣81伙

明報記者 陳寶恩

位處紅磡馬頭圍道68號的曼翹，上周四突擊推盤，首張價單涉50伙，開放式戶折實入場費約332萬元，整批折實均呎19,648元，提供45日即供、建築期兩種付款方式，最高樓價折扣分別18%及16%，二者僅相差2個百分點。明日將開售全盤130伙，折實價331.8萬至908.2萬元，折實實呎17,281元至28,016元。

雖然市場有消息稱，主要銀行暫不接受曼翹樓花按揭申請，惟收票反應仍熱烈，7日累收逾8000票、超額60倍，屬近期市區單幢新盤罕見的熱烈。

曼翹收票屬近期市區單幢新盤最勁

今年推出的市區單幢新盤，主要包括內房遠洋（3377）旺角煙廠街千望，首輪開售45伙前累收240票；另萬科香港旗下何文田自由道VAU Residence、協成行何文田勝利道芳菲，首輪開售前分別累收530票及80票。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，桂洪屬老牌發展商，近年甚少推盤，與本地銀行連繫較少，料銀行沒有為曼翹項目預留樓花按揭的限額。他建議，項目樓花期較短，準買家不妨選用建築期付款，至現樓時申請現樓按揭。

MONTEREY特色戶 呎售3.6萬 項目次高

其他新盤方面，恒地（0012）擺出兩盤齊開銷售攻勢；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY III 落實下周一（20日）次輪賣81伙，一客最多可購4伙；項目自9月9日起次輪收票，累收逾1208票，以開售81伙計超額14倍。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝稱，港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN，6日來累收逾1000票，以周日（19日）首輪開售128伙計超額近7倍、明日截票。

會德豐旗下將軍澳現樓MONTEREY，最新以6018.8萬元售出9A座11樓A室，實用面積1670方呎，4房間隔、另連天台和平台，實呎逾3.6萬元，成交價和呎價料為項目分層次高；翻查資料，2A座17樓實用面積1629方呎A室於2018年初，以6353萬元成交，實呎高見3.9萬元。

維港滙累沽逾500伙 吸金72億

信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，昨沽至少3伙，其中1期1座19樓A室，實用面積1385方呎，成交價4800.4萬元、實呎3.46萬元。維港滙系列年初推出至今累沽逾500伙，套現逾72億元，平均每伙作價1450萬元。