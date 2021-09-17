經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

樓價等同12年收入 供應減少

【明報專訊】去年受新冠疫情影響，不少歐洲國家樓價持續上升，根據捷克統計處（CZSO）的數據顯示，去年當地新樓盤竣工量按年下跌5.4%至只有3.44萬個單位；相反，2019年及2018年新樓盤峻工量按年升7.6%及18.5%。去年新建住房開工比率亦按年跌8.9%，是2013年以來首次錄得跌幅。

全國樓價去年升8.5%

事實上，捷克樓價至2004年起持續上升，2020年全國樓價按年上升8.5%至每平方米2822歐元（約25,858港元），當中首都布拉格（Prague）樓價最高，去年按年上升6.7%至每平方米3624歐元（約33,207港元），而布爾諾則升14.2%至每平方米2856歐元（約26,170港元）。根據德勤的研究報告顯示，捷克新建住房成為歐洲第二難負擔的國家，當地居民需要12.2年不吃不喝才有能力在當地一次過付清樓價置業。至於排行第一的是塞爾維亞，當地居民要不吃不喝15.2年才有能力以現金置業。報告又提到，受疫情影響，首都布拉格的短期住宿（包括民宿及酒店）租金出現調整，長期公寓租金則有所增加。

隨着疫苗持續接種，經濟得以改善，去年當地國民生產總值（GDP）按年跌5.6%，國際貨幣基金組織（IMF）則預計今年GDP會按年升5.1%。在此情况下，市場預計當地樓市仍會持續活躍。

非公民可購空殼公司置業

如要在當地置業或投資，要留意只有捷克公民、總部位於捷克的註冊公司、持有捷克永久居留許可的外國人及在捷克獲得庇護的人才有資格在當地置業。當中，歐盟公民（包括冰島、挪威和列支敦士登），可以在申請後快速獲得捷克的居住許可，提供簡單文件即可在當地置業。另外可以在成立公司，或購買價值介乎6萬至10萬捷克克朗（約2.16萬至3.16萬港元）的空殼公司，並與捷克公民或永久居民的公司代表，提交公司銀行紀錄及商業決策授權書等，方可在當地置業。

雖然首都布拉格樓價高，但租金回報一般，以布拉格8區一個約600方呎的公寓計算，售價為658.9萬捷克克朗（約238萬港元），月租約為1.85萬捷克克朗（約6721港元），回報率逾3.3厘，但未計算維修成本、地租等費用，因此淨回報率可能只有1.5至2厘。如在當地出售物業，一般會收取15%的所得稅，如果持有物業5年以上則可豁免。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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