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張兆聰：內房股或有錯殺可博反彈

【明報專訊】恒指失守前低位24,581點且跌勢全面，但大型科技股初見支持，ATMJ除阿里（9988）外，跌幅均不超過1％。市場繼續競猜誰是下一家恒大（3333），整個內房板塊大跌6.55％，是表現最差的行業，大量物管股更跌超過10％。

恒大所有存續債昨日暫停交易，本就緊張的市場更加恐慌，很多內房股股價已跌至多年低位。昨日債價亦異動，包括奧園（3883）、旭輝（0884）、時代（1233）等的債價都創多個月甚至有紀錄最大跌幅。但實際上，不少債價還是在90以上，旭輝更加在100之上，債券持有人暫時未見恐慌。

從宏觀角度看，內房前景是悲觀的。中央堅持房住不炒，調控不斷加碼下內房銷售開始急挫，8月份全國銷售面積按年減15.5％至1.2億平方米，9月上半月30大中城市日均成交面積，較6月至8月均值再跌20％。在3條紅線下，銷售回款是主要資金來源，銷售也大跌便只能減少施工和買地。8月份新開工面積按年減16.8％，土地購置面積跌14％，第三季情况已相當差，如高壓政策不變，第四季將更加慘淡。

面對房地產下行拖累經濟，中央的方案是刺激其他領域，哪怕是有點藥石亂投，例如多年前已不了了之的風電下鄉、整縣分佈式光伏試點等捲土重來，昨日則表示要取消汽車限購，改為限用來刺激消費。按此邏輯，調控放寬暫時可能性有限。

內房股價和債價表現分化

只是內房股的股價和債價表現分化，總有一個是錯的。昨日大跌的內房股，2022年到期的債價普遍還在100附近，股價卻遭遇恐慌拋售，要麼是債價未跌，要麼是股價太低。一般來說，股市投資者較情緒化，多傾向追漲殺跌，債市則相對理性。

以旭輝在9月10日才成成功發行2021年第三期公司債券，發行總額18.75億元，利率僅為3.90厘，認購倍數1.73倍，並且已完成年內所有再融資，但股價還是大跌。市場對民企內房股的情緒已跌至冰點，開始出現被錯殺的博反彈機會。

贛鋒鋰業首個支持位在140元附近

另外，工信部副部長辛國斌提出，目前中國新能源車成本依然偏高。另外，電動車關鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。電車、電池及鋰整體產業鏈聞訊後急挫，贛鋒鋰業（1772）再跌6.7％。面對股價下跌，贛鋒指產品仍然求過於供，基本因素並無問題，沽壓主要是獲利所致。首個支持位在140元附近的雙頂頸線。

張兆聰

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