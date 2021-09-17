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經濟
2021年9月17日星期五
技術取勝
投資策略
恒指今年低 大摩劈目標價最熊20500 稱宏觀經濟轉弱 監管影響難量化
疫下網購偏弱 中金警告商戶農民收入受壓
工信部批新能源車成本高 原材料股挫
中央重審遊戲內容 推出時間勢延遲
恒大地產境內債停牌 同系股價續挫
甘比兩周內再沽恒大股份 共套5.26億元
長和Ooredoo合併印尼電訊業務 成印尼第二大流動電訊商
內地官媒撐港拓SPAC 料可「後發先至」
夫被捕後「失蹤」兩日 楊金隆妻：因極度震驚
港今年零售增長預測 羅兵咸調低至10％
東莞農商行昨起招股 入場費8797元
銀行協助反詐騙 去年截30億資金
融創支付2億人民幣 終止萬達酒店管理合約
Prenetics鄭志剛持有SPAC合併 港完成300萬次新冠檢測 最快年底赴美上市
濟豐包裝擬再擴廠房 年底交予董事會審批
外媒：吉利擬拆富豪汽車上市 料成今年歐最大IPO
「特斯拉殺手」Rivian研上市 亞馬遜有份投資 美近10年第四大IPO
百事伙Beyond Meat出植物性零食飲品
疫情加劇 美零售銷售意外彈
張兆聰：領展價跌推升股息率 65元料有支持
方保僑：科技能否助中港通關？
技術取勝：旭陽蓄勢挑戰5.85元
盧駿匡：巿底巿寬現背馳 短期巿弱中線看好
中秋假打機時間表出爐
張兆聰：內房股或有錯殺可博反彈
周顯：留英要講好廣東話？
譚新強：疫情過後 印度的黃金年代來臨了！
湯文亮：恒大債券事件 如鐵達尼號沉船
捷克第二大城巿 9000港元租800呎樓
樓價等同12年收入 供應減少
盧楚仁：加國大選後 料出招壓樓巿
曼翹熾熱 一周收8000票超額60倍 HOLBORN收逾千票 HENLEY III下周一次輪賣81伙
恆大‧珺瓏灣2期終獲滿意紙
新蒲崗活化工廈東傲下月推 低於800萬入場
欣廷軒兩房呎價撲2.1萬 創屋苑新高
華懋深水埗西貢盤批則涉16萬呎樓面
對抗疫情有進展 經濟復蘇利能源金融股
技術取勝：旭陽蓄勢挑戰5.85元
【明報專訊】阿里或走出雙底背馳（圖）
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