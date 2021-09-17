方保僑：科技能否助中港通關？

【明報專訊】上星期，香港政府宣布恢復「回港易」及啟動「來港易」，讓身處澳門及廣東省以外其他內地地區的香港居民或計劃前往香港的非香港居民，在符合計劃指明的條件，入境時享有豁免檢疫安排，同時卻未有公布內地通關時間表。有建制派議員於立法會表示，希望香港政府盡快推出「健康碼」及建議在「安心出行」加裝追蹤功能，讓兩地能夠盡快通關。到底科技是否能夠協助中港兩地盡快通關？首先大家必須先了解一下現存技術的限制。
由香港政府資訊科技總監辦公室統籌開發的安心出行流動應用程式，透過掃描場所內的二維碼，在電話內「自行記錄」進出的不同場所及時間，而紀錄在31天後自動刪除。如場所出現確診個案，「安心出行」會自動通知在14日內曾與該感染者同時到訪該場所的用戶，從而增強市民的警覺性和自我保護意識，以及出入不同場所的信心。安心出行用戶如發現自己確診或懷疑確診，可經衞生防護中心核實後，把程式內出行紀錄上傳至衞生防護中心，以協助追尋相關接觸者。現時安心出行版本，並沒有加入主動追蹤功能，加強保障用戶私隱。
安心出行倘加追蹤功能可參考GAEN
倘若要在安心出行程式上加裝追蹤功能，可以參考由Google及Apple因應COVID-19疫情，而共同開發的暴露通知系統（Exposure Notification API，簡稱 GAEN）。GAEN利用手機的藍牙感應器，掃描附近藍牙裝置，然後記錄在特定時間內有緊密接觸的藍牙裝置識別碼，用以協助追蹤確診者曾經接觸的人士。安心出行是記錄用戶曾到訪的地方，GAEN記錄曾接觸過人士，但不會記錄位置，假設安心出行希望可以加上GAEN系統，原則上也未必能夠通過Google及Apple的審批。
至於澳門和中國內地採用的「健康碼」，本來只是一個數碼化的健康證書，因應市民的檢測報告而變色，例如在中國內地，綠碼代表可以安全通行，黃碼則需要七天隔離，而紅碼是需要14天隔離。利用健康碼進入香港，就可以轉換成香港電子健康申報表。在中國內地及澳門進入一些特定場所，需要由工作人員掃描健康碼，再由中央系統記錄下來，由於健康碼屬個人擁有，便可以追蹤曾經進出該場所的人士。
需更多市民使用抗疫工具
不論是安心出行、GAEN或者是健康碼，能否成功變成防疫工具，需要更多市民參與使用，而科技只屬輔助工具。疫情的變化比我們想像中快，變種病毒的出現更令各地的醫療系統瀕臨崩潰，所以更重要的是，除了健康人士（除非疫苗成分出現嚴重過敏反應）需要盡快注射預防疫苗之外，日常的防疫措施亦不能鬆懈，因為就算注射兩劑疫苗後亦沒有百分百的保障。疫情「清零」當然是目標，更重要的是大家要有心理準備要和病毒共存，打一場持久戰。