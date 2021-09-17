方保僑：科技能否助中港通關？

由香港政府資訊科技總監辦公室統籌開發的安心出行流動應用程式，透過掃描場所內的二維碼，在電話內「自行記錄」進出的不同場所及時間，而紀錄在31天後自動刪除。如場所出現確診個案，「安心出行」會自動通知在14日內曾與該感染者同時到訪該場所的用戶，從而增強市民的警覺性和自我保護意識，以及出入不同場所的信心。安心出行用戶如發現自己確診或懷疑確診，可經衞生防護中心核實後，把程式內出行紀錄上傳至衞生防護中心，以協助追尋相關接觸者。現時安心出行版本，並沒有加入主動追蹤功能，加強保障用戶私隱。

安心出行倘加追蹤功能可參考GAEN

倘若要在安心出行程式上加裝追蹤功能，可以參考由Google及Apple因應COVID-19疫情，而共同開發的暴露通知系統（Exposure Notification API，簡稱 GAEN）。GAEN利用手機的藍牙感應器，掃描附近藍牙裝置，然後記錄在特定時間內有緊密接觸的藍牙裝置識別碼，用以協助追蹤確診者曾經接觸的人士。安心出行是記錄用戶曾到訪的地方，GAEN記錄曾接觸過人士，但不會記錄位置，假設安心出行希望可以加上GAEN系統，原則上也未必能夠通過Google及Apple的審批。

至於澳門和中國內地採用的「健康碼」，本來只是一個數碼化的健康證書，因應市民的檢測報告而變色，例如在中國內地，綠碼代表可以安全通行，黃碼則需要七天隔離，而紅碼是需要14天隔離。利用健康碼進入香港，就可以轉換成香港電子健康申報表。在中國內地及澳門進入一些特定場所，需要由工作人員掃描健康碼，再由中央系統記錄下來，由於健康碼屬個人擁有，便可以追蹤曾經進出該場所的人士。

需更多市民使用抗疫工具

不論是安心出行、GAEN或者是健康碼，能否成功變成防疫工具，需要更多市民參與使用，而科技只屬輔助工具。疫情的變化比我們想像中快，變種病毒的出現更令各地的醫療系統瀕臨崩潰，所以更重要的是，除了健康人士（除非疫苗成分出現嚴重過敏反應）需要盡快注射預防疫苗之外，日常的防疫措施亦不能鬆懈，因為就算注射兩劑疫苗後亦沒有百分百的保障。疫情「清零」當然是目標，更重要的是大家要有心理準備要和病毒共存，打一場持久戰。

[方保僑 方玄百理]