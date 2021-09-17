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百事伙Beyond Meat出植物性零食飲品

【明報專訊】隨着聯合利華（美：UL）、可口可樂（美：KO）、雀巢（瑞士：NESN）等紛紛加大對「植物肉」市場的投資，百事（美：PEP）也作出相應部署。百事行政總裁拉瓜爾塔（Ramon Laguarta）公布，百事與「人造肉第一股」Beyond Meat（美：BYND）今年初所成立的合資公司The PLANeT Partnership，準備於明年初推出植物性的零食和飲品。

The PLANeT讓百事利用Beyond Meat的技術來開發植物性產品，而Beyond Meat則可借助百事在全球的分銷渠道，向全球進行營銷。百事最新公布名為「Pep+」的發展計劃，以可持續發展的原則，改變百事的營運，包括減少塑膠的使用、減少產品的鈉和添加糖（added sugars）、推廣再生農業方式，以及在產品採用更多植物蛋白和全穀物。雖然Beyond Meat在北美市場享有優勢，但投行Piper Sandler的報告指出，其全方位的零售銷售表現遜於普遍預期，給予其股票「減持」評級。Beyond Meat股價早段跌5%，百事股價早段跌逾1%。

AMC擬接受虛擬貨幣支付

此外，美國最大院線AMC（美：AMC）計劃今年底前，接受顧客以比特幣、以太幣、萊特幣及比特幣現金作為支付方式。

AMC此前亦表示，計劃年底前接受Apple Pay和Google Pay支付系統。至於「虛擬貨幣交易所第一股」Coinbase（美：COIN）則計劃進軍虛擬貨幣衍生品領域，向美國全國期貨協會（National Futures Association）提交了註冊為期貨委員會商戶的申請。

（綜合報道）

[國際金融]

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