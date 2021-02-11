「特斯拉殺手」Rivian研上市 亞馬遜有份投資 美近10年第四大IPO

根據金融數據供應商Dealogic的數據，自2011年以來，只有3家公司在美國的IPO集資超過80億美元，分別為：阿里巴巴（美：BABA）於2014年上市集資250億美元、Facebook（美：FB）於2012年上市集資160億美元，以及優步（美：UBER）於2019年上市集資81億美元。隨着Rivian上市在即，「科技股女股神」Cathie Wood旗下的方舟投資，近期接連沽出特斯拉（美：TSLA）的持股。根據方舟的交易數據，其在周三沽出價值6200萬美元（約4.8億港元）的特斯拉股票，本月以來已沽出價值2.66億美元（約21億港元）的特斯拉持股。不過「女股神」仍看好特斯拉的前景，繼續給予其3000美元的目標價，較周三的755.83美元收市價，高出約3倍。

女股神本月沽特斯拉套21億

總部位於加州的Rivian，是美國資金最充足的初創公司之一，自2019年初以來已集資105億美元，其投資者除亞馬遜以外，還包括福特汽車（美：F）、全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）（美：BLK）、「金融大鱷」索羅斯旗下的家族投資公司Soros Fund Management、富達投資（Fidelity）及資產管理公司T. Rowe Price。消息稱，Rivian的IPO收益，將用於發展伊利諾伊州以外的裝配廠。

「金融大鱷」索羅斯旗下亦有投資

Rivian早前表示，正為開設美國第二家廠房，就選址談判。路透社取得的文件顯示，新廠房的投資額至少達50億美元。Rivian未提供其IPO計劃詳情，但預計將在未來數周披露其財務狀况。雖然該公司有「特斯拉殺手」之稱，但Rivian此前未交付任何產品。

電動貨車周二出廠 搶先特斯拉GM

特斯拉行政總裁馬斯克上月底曾在Twitter諷刺Rivian，稱或許應要求該公司在IPO前，「為每10億美元的估值，至少交付一輛汽車」。不過Rivian首輛電動小型貨車R1T，已於周二正式出廠，搶在特斯拉及通用汽車（美：GM）前，成為首家有電動貨車上市的汽車製造商。特斯拉則於早前決定，將電動貨車Cybertruck的上市時間推遲至明年底。

此外，美國汽車周刊《AutoWeek》的消息稱，電動車製造商Lucid（美：LCID）旗下的Air Dream Edition頂級電動車型，獲美國環保署（EPA）評為續航里程最長的電動車，每次充電可行駛520里（約837公里）。相比下，美國環保署估計，特斯拉的Model S續航力只有405里（約652公里）。

Lucid行政總裁羅林森（Peter Rawlinson）曾是Model S的首席工程師。《AutoWeek》其後刪除該報道，但相關消息已在Twitter廣泛流傳。美銀（美：BAC）給予Lucid 30美元的目標價，較周三的19.9美元收市價有五成水位。

（綜合報道）

[國際金融]