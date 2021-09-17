濟豐包裝擬再擴廠房 年底交予董事會審批

佛山滁州新廠房陸續投產

鄭顯俊又稱，佛山新廠房已於9月試產，將於今年第四季投產，正在建設中的安徽省滁州廠房預計亦可於2022年6月投產，兩者年產能分別為7200萬平方米及7500萬平方米的瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產品，料隨着新廠房的投產，整體產能將由7.35億平方米，提升多1.5億平方米。

集團中期純利跌20.9%至2330萬元人民幣，派中期息0.08港元。收入按年增26.5%至11.167億元人民幣；綜合毛利率15.9%，按年跌3.2個百分點，主要因新山東廠房的投產、瓦楞紙板銷量增加及無社會保險豁免所致。

當中銷售瓦楞紙包裝產品中期毛利率為16.5%，按年跌3.5個百分點；銷售瓦楞紙板毛利率則10.8%，按年增1.5個百分點。