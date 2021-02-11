經濟

Prenetics鄭志剛持有SPAC合併 港完成300萬次新冠檢測 最快年底赴美上市

【明報專訊】由香港「團購之父」楊聖武擔大旗的基因及診斷檢測公司Prenetics，昨日宣布與新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）簽訂合併協議，合併股權價值約17億美元（約132.26億港元），料最快今年底完成交易並赴美上市，成為香港首家獨角獸上市企業，並料屬歷來最大宗香港公司與SPAC併購交易。Prenetics是本港新冠病毒檢測主要供應商之一。

明報記者 周綺琪

楊聖武於2014年斥2000萬元投資「高通基因」，及後易名作Prenetics並擔任公司行政總裁。過去7年間，楊氏已帶領Prenetics進行多次融資，籌集約6800萬美元（約5.3億港元）；最新宣布與鄭志剛旗下特殊目的收購公司Artisan Acquitsition Corp.合併在美國上市，單計Prenetics企業估值已達12.5億美元（約97.25億港元）。

楊聖武表示，由於集團未來計劃收購相關美國公司，加上當地擁有較多類近企業，可供市場作比較，故是次選擇於美國上市，而籌集資金將有最多20%會用作研發之用。他續稱，不排除未來會重回本港作第二上市，惟目前仍然言之尚早。

Prenetics估值達約97.25億

Prenetics以「診斷（Diagnostics）」業務為主要收入，包括基因、新冠病毒等測試。楊聖武表示，集團現時已在全球進行逾500萬次新冠病毒測試，其中自去年7月與港府合作，目前已於本地完成300萬次測試；據衛生署數據，由去年1月爆疫以來至今年8月底止，全港新冠病毒檢測數目達2401萬次，即由Prenetics提供的測試或佔約12.5%。

楊聖武料今年收入增3倍

楊聖武預計，今年全年集團收入將超過2億美元（約15.56億港元），按年增加3倍；料2025年收入可錄逾6億美元（46.68億港元）。另集團明年起將陸續推出新產品，並進攻美國、東南亞等市場。

與鄭志剛旗下業務產協同效應

此外，Artisan Acquisition Corp.首席執行官鄭彥斌表示，Prenetics可與公司持有人鄭志剛旗下多個業務產生協同效應，包括上月底與鄭志剛今年初入股的醫思健康（2138）簽訂戰略合作協議，提供Prenetics所有產品作使用。

相關字詞﹕獨角獸 鄭志剛 楊聖武

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