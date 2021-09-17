經濟

銀行協助反詐騙 去年截30億資金

【明報專訊】金管局昨日透露，本港銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集範疇採取合作態度，確保向警方的聯合財富情報組報告可疑交易的情况，以協助執法行動，去年由銀行業提交的可疑交易報告佔全年共約5.7萬份之中的85%，向反詐騙協調中心提供全日24小時協助，去年阻截相關資金共30億港元。

同時，銀行共報告了超過1.2萬個以往不為執法機構所知的銀行帳戶，令約7億港元主要來自詐騙的犯罪得益被凍結或充公。

提交報告佔全年約85%

金管局表示，根據最新數據所作出的評估，本港銀行業被利用從事金融犯罪活動的風險依然為「高風險」。隨着網上銀行服務的應用愈趨普及、便捷程度日益增加、調撥資金更迅速，會令偵測及阻截洗錢活動更加困難，這個情况與國際經驗一致。而銀行採取的措施，包括進行客戶盡職審查、持續監察帳戶活動，以及提交可疑交易報告予執法機構跟進調查。

金管局昨日舉辦「打擊洗錢網絡研討會」，分享銀行業最新的風險評估，並介紹公私營伙伴信息共享的成果。研討會匯聚來自打擊洗錢範疇超過500名代表參加，當中包括銀行與儲值支付工具業界、金融監管機構，以及香港警務處轄下財富情報及調查科的聯合財富情報組和負責領導反詐騙協調中心與反訛騙及洗黑錢情報工作組的商業罪案調查科。

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