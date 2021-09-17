經濟

港今年零售增長預測 羅兵咸調低至10％

【明報專訊】新冠肺炎疫情似無盡頭，多國仍未通關下，本港零售行業復蘇無期。羅兵咸永道昨日發表全球消費者洞察調查中國報告，並調低今年全年香港零售總額增長預測至按年升10%，料達3600億元。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合伙人鄭煥然表示，由於中港兩地仍未通關，香港零售及消費仍需依賴本地消費者，今年首7個月零售數據未如理想。他續稱，相信兩地今年內亦未能全面通關，該行預期今年香港零售總額將增長10%至3600億元，較早前預估全年升15%達至3760億元有所調低。

中港未通關 首7月零售未如理想

鄭煥然又稱，大部分商戶對今年下半年零售表現維持平穩估計，並放眼於明年銷售計劃。他預料，香港零售市場或需待2025年後，才有望回復至以往「黃金時期」水平。

按產品類別劃分，該行預期珠寶鐘錶等高消費產品今年零售額仍然「一枝獨秀」，全年料錄42%升幅，按年增11.5個百分點；其次則為電子產品，預計全面增長39%，同比增加3.8個百分點。不過，超市等日常消費類別去年基數高，估計今年表現將較去年遜色，或將按年回落1.5個百分點。對於政府消費券計劃，鄭煥然表示，相關計劃對零售氣氛的確有所帶動，惟大部分市民或只轉用電子支付日常消費，並僅作局部額外零售支出，故相信計劃帶來的消費力僅有約50%會對全年零售銷售總額作貢獻。

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