經濟

夫被捕後「失蹤」兩日 楊金隆妻：因極度震驚

【明報專訊】港交所（0388）前高層楊金隆被指未有披露與上市顧問林楚華利益衝突一案續審。楊金隆妻子郝媛媛作供時透露，得悉丈夫被捕後感到「極度震驚」，無法估計將會發生什麼事，出於本能遺下剛出生的男嬰逃離住所兩天。辯方律師表示，林楚華選擇不上庭作供，亦不傳召任何證人。案件將押後至下月19日再審。

「讓自己有私人空間冷靜一下」

郝媛媛表示，當時透過楊金隆律師代表得悉丈夫被捕消息，其後離開住所兩天，其間沒有接過來自廉政公署的來電或聽取電話留言。控方盤問時質疑郝沒返回住所的原因是她清楚知道楊在涉案基金中存有利益關係，加上她自身亦有協助丈夫掩飾犯罪，郝均否認上述說法。她透露，當時自己並無法律代表，不知道如何是好，亦無法預計會發生什麼事，因此出於本能留下幼子離開住所，讓自己有私人空間冷靜一下，直至找到法律代表為止。

此外，郝接受控方盤問時解釋，其後向廉政公署交出的電話無包括WhatsApp在內的社交媒體紀錄，是因為當時的法律代表只告訴她交出的電話要屬於自己，並沒其他額外要求，強調自己沒刪除過有關紀錄，該電話亦用了一段時間，平日會用作聯絡，當時亦有用來與法律代表聯絡。

她認為，自己可選擇交出常用社交媒體以外的另一部電話，平時亦有權利選擇用任何方式跟朋友聯絡。

相關字詞﹕林楚華 郝媛媛 港交所 楊金隆

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