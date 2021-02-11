經濟

內地官媒撐港拓SPAC 料可「後發先至」

【明報專訊】內地官媒《證券時報》發表文章指出， 全球特殊目的收購公司（SPAC）上市競爭升溫，不過香港優勢得天獨厚，形容是一塊極好的「試驗田」。文章又表示，雖然香港起步較新加坡遲，但若監管部門之後能適時推出框架，相信會「後發先至」，聚集更豐富的金融資源，吸引更多企業赴港上市。

讚港得天獨厚 是極好「試驗田」

文章表示，新交所（SGX）推出的SPAC上市框架近日出台，惟業內人士大多不太看好其發展前景，因為新交所去年僅10間公司新股上市，反映該市場沒有足夠的上市資源。若新交所想通過SPAC吸引中資企業上市，更加缺乏足夠的吸引力。

稱新交所冀吸中企 但缺乏足夠吸引力

因此文章提議，考慮到新加坡的地域優勢，發掘東南亞國家快速增長的中小企資源，或是更現實的選擇。

文章又稱，在中概股持續回流下，港交所（0388）對內地上市公司和投資者的吸引力都達到頂峰，港交所近年的制度改革，包括容許同股不同權（WVR）及未錄盈利的生物科技企業上市等，均獲市場好評。此外，內地政府早前發布了《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，文章認為前海有望為港交所提供充足的後備上市企業。

至於內地證券市場是否需要這上市模式，文章認為，SPAC可能會對公司管治、信息披露、投資者保護等方面帶來新問題，惟在這些問題沒有得到解決方案之前，進一步追蹤和研究的熱度都將持續下去。

相關字詞﹕港交所 新交所 特殊目的收購公司

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