經濟

長和Ooredoo合併印尼電訊業務 成印尼第二大流動電訊商

【明報專訊】長和（0001）昨天公布與總部設於卡塔爾的電訊集團Ooredoo就合併印尼電訊業務達成最終協議，以長和在印尼的電訊業務H3I（以3印尼為品牌）與Ooredoo旗下的Indosat合併。根據建議，H3I將併入Indosat，而Indosat將改名為PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk（下稱Indosat Hutchison），並維持印尼上市地位。長和及Ooredoo將成立一家新控股公司並各持50%股，並透過新控股公司持有Indosat Hutchison 65.6%股權（見圖）。

明報記者

長和表示，Indosat Hutchison重組後將成為印尼第二大流動電訊公司，估計每年收入約30億美元（233.4億港元），預計3至5年，按年的稅前協同效應實現率，達3億至4億美元（23.34億至31.12億港元）。

預計合併後年收入達233億元

Ooredoo目前透過全資控股公司Ooredoo Asia持有Indosat Ooredoo 65%股權。在交易流程中，長和將先透過Indosat與H3I合併取得Indosat Ooredoo約21.8%股權，然後長和再以該21.8%股份換取Ooredoo Asia 33.3%權益，再以3.87億美元（30.11億港元）現金向Ooredoo收購額外16.7% 股權。

交易完成後，雙方將各自持有Ooredoo Asia（即控股公司）50%股份。該公司將易名為Ooredoo Hutchison Asia，並繼續持有Indosat Hutchison已發行股本之65.6%。印尼政府持該公司9.6%股份，公眾持約14%股份。

長和本港以外亞洲最大電訊業務

Indosat目前專注於為零售消費者及企業客戶和印尼政府提供流動電話、連接、互聯網及虛擬專用網絡以及固網服務。Indosat亦為向印尼以及國際企業和印尼政府提供雲端、保安及數據中心服務聯同其他企業解決方案。2019年及去年分別有除稅後溢利8.92億港元及除稅後虧損3.45億港元。H3I是長和亞洲區除香港以外最大的電訊業務，2019年及去年除稅後虧損分別為100.57億港元及23.72億港元。

長和聯席董事總經理霍建寧表示，今次對股東及其他持份者來說都是一項增值交易。合併後的公司將取得關鍵規模，使其可加快擴展網絡，提升質素，以支持政府的數碼進程。

相關字詞﹕電訊 印尼 長和

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