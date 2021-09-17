經濟

甘比兩周內再沽恒大股份 共套5.26億元

【明報專訊】恒大（3333）帝國瀕臨崩潰，一向是恒大「大好友」的「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）亦要止蝕。據聯交所資料顯示，甘比繼上月底申報首次出售恒大股份後，上周五（10日）再沽逾2400萬股恒大股份，兩周內累計拋售近1.32億股，當中絕大部分是她個人持股，以期間平均價約4元計，套現合共約5.26億元。

據聯交所資料顯示，甘比上周五減持2443.6萬股恒大股份，每股平均價3.5812元，套現8751.02萬元，完成後在恒大持股量由8.15%降至7.96%，以她上月26日申報減持後仍持有11.87億股計，意味她在兩周內已累計減持1.32億股。

值得留意的是，在過去兩周的瘋狂沽貨行動中，甘比絕大部分是沽售個人持股，她直接持有的恒大股份由3.27億股減少至約1.96億股，相反華置則僅減持30萬股恒大股份，目前華置仍持有約8.597億股恒大股份。

事實上，除甘比與華置外，尚有不少「大Ｄ會」成員或恒大友好，熱中於投資恒大及相關企業的股票和債券，在今次恒大系股債狂瀉浪潮下恐怕亦要「損手」。

泛海系揸重貨逾百億元債券

據本報翻查資料，雖然甘比及華置重注恒大股份，但債券投資相對較小，商人潘政旗下泛海系投資恒大債券規模則相對更大，泛海國際（0129）、匯漢（0214）及泛海酒店（0292）分別持有市值約39.48億、46.42億及20.3億元恒大債券，合共逾106億元，另外亦持有部分恒大汽車（0708）股份。

此外，劉鑾雄胞弟「細劉」劉鑾鴻旗下利福（1212）亦有投資恒大債券，市值約11.05億元，另持有市值約2.45億元恒大物業（6666）股份。

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