恒大地產境內債停牌 同系股價續挫

恒大再跌6.4% 市值不足350億

恒大系昨受大市波動及債券停牌消息影響，恒大股價昨日再跌6.41%，收報2.63元，市值跌至不足350億元﹔恒大汽車（0708）大跌11.31%，收報3.53元﹔恒大物業（6666）跌3.53%，收報4.1元﹔恒騰網絡（0136）跌3.03%，收報2.56元。

據該公告，恒大的境內債亦將調整交易方式，當中「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」的交易方式自復牌之日起調整為僅採取報價、詢價和協議交易方式，並由中國證券登記結算上海分公司提供逐筆金額結算﹔而「20 恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」和「21恒大01」的交易方式自復牌日起調整為僅採取協議大宗交易方式，並維持原有淨價計價方式。

是次調整主要源於中誠信國際將公司主體信用等級由「AA」下調至「A」，又將恒大地產多隻債券的債項信用等級由「AA」下調至「A」，並將主體和上述債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單所導致。

另外，正當內地投資者因投資恒大債券、理財產品損手，且無法兌付而心急如焚之際，英國《金融時報》報道，恒大高層為安撫投資者而出示一份文件，顯示恒大主席許家印的妻子丁玉梅於今年7月8日斥資2000萬元人民幣購買恒大的高收益投資產品。丁玉梅以往一直非常低調，未有公開亮相，亦無參與恒大的管理或日常運營，直至2018年許家印帶同丁玉梅陪同96歲的許父回到河南周口老鄉探親才正式曝光。

許家印妻據報買恒大高收益產品

不過此前，恒大財富董事兼總經理杜亮承認，早於今年5月31日已因「家有急事」而贖回恆大財富理財產品後，有傳丁玉梅亦已將其持有的恒大理財商品提前套現，順利下車，惟消息未經證實。