經濟

中央重審遊戲內容 推出時間勢延遲

【明報專訊】內地遊戲業或遭受另一輪監管打擊，彭博社引述消息人士表示，國家新聞出版總署正在重新評估遊戲開發商提交審批的遊戲，以符合防範未成年人遊戲成癮的遊玩限制，以及審查被認為不當的內容，此舉可能減慢在內地推出遊戲的時間。當局曾在8月下旬退回一些申請，要求開發商在遊戲內引入新的時間限制措施。

殭屍主題「可怕」 拜金娘炮「不當」

消息人士表示，監管當局正在關注一些不當內容，例如「拜金主義」、「娘炮」等，對不受歡迎的主題施加愈來愈嚴格的審查。監管機構的限制相當具體，例如打擊愈來愈流行的殭屍主題遊戲，因為按照當局標準，這些遊戲相當可怕。

不過，雖然近期的規定令情况更為複雜，但監管機構仍然繼續審批遊戲申請。國家新聞出版總署沒有回應彭博社的查詢，內地最大遊戲開發商騰訊（0700）拒絕評論，另一大遊戲商網易（9999）未有回應查詢。

《南華早報》上周亦曾引述消息表示，內地政府約談騰訊等遊戲開發商，表達將凍結新遊戲審批的決定，以減少內地新遊戲的數量，當日一度令騰訊急跌8%，不過《南早》後來更正其報道，稱只會放緩審批速度。內地曾在2018年3月停止審批遊戲版號，至當年12月才結束。

另外，國家新聞出版署昨日宣布，已經上線「遊戲企業防沉迷落實情况舉報平台」。在該平台，民眾可以自行收集各個遊戲在落實防沉迷相關規定時的不合規情况，並進行舉報。

相關字詞﹕遊戲成癮 未成年人 網易 審查 遊戲 騰訊

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