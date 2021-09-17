經濟

疫下網購偏弱 中金警告商戶農民收入受壓

【明報專訊】中國國家統計局日前公布8月份工業增加值、零售、固定投資等主要經濟數據，全數遜於市場預期。中金公司（3908）昨日發表報告，指今次疫情局部反彈對消費的負面影響較明顯，連線上商品消費亦大幅走弱，相信這可能反映疫情對消費的影響不只是短期現象，而且顯示消費修復的內生動能可能不足。

該研究報告表示，經驗顯示每次疫情反彈通常會壓抑線下消費，線上消費反而得以推升，故線上消費增速與全國疫情的嚴重程度呈正相關。而上月疫情反彈，線上消費數據卻明顯偏弱，顯示消費修復的內生動能可能不足。報告認為，需要警惕在疫情持續反覆下，個體工商戶、農民工及部分線下服務業從業員的就業和收入或持續受到壓制，繼而拖累消費修復。中金公司認為，內地貨幣政策整體仍將維持穩中偏鬆的態勢。

景順：10月黃金周消費不樂觀

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，8月份的國內家庭需求特別疲弱，主要是由於部分疫情的封鎖措施導致服務相關消費下降，他又指出，即使接近10月黃金周假期，國內消費也不太可能出現意外上行，鑑於疫情的不可預測，中國家庭傾向保持保守和謹慎的消費態度。媒體和娛樂行業也有可能面對進一步的監管收緊措施，可能會進一步抑制消費支出。

趙表示，鑑於8月經濟數據疲弱，進一步預計內地當局將在年底前落實更多刺激貨幣和財政政策，通過多項舉措包括額外降準、加快地方債券發行、減息或注入流動性等。

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