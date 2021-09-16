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惠理鍾慧欣：高負債內房違約 料由國企收購

【明報專訊】惠理基金高級基金經理鍾慧欣管理的「惠理亞洲股債收益基金」早於數月前已大幅減持內房股票及債券，而且完全避開高負債內房，轉為投資內地運動服裝、新能源及原材料股，加上重倉的台灣晶片股亦表現突出，故此上月回報達3.3%，今年8個月回報更高達8.8%。

鍾慧欣表示：「內地房地產市場今年5月開始不斷有壞消息出現，我們當時已判斷這次國家真的有比較大的決心去控制樓價，因為過去幾年樓價實在膨脹得太厲害，而且國家亦不想大家再去炒樓；過去幾個月隨着內房股債向下，市場曾認為中央會放寬調控，但是至今日亦沒有發生，我們亦一直沒有撈底，現時肯定亦不是撈底的好時機。」

參考過去兩次調控周期 現非撈底時機

事實上，根據人民銀行、國家統計局、WIND及麥格理數據，近月內地土地及住宅銷售按年增長率已先後回落，情况與2014至15年及2018年兩次內房調控周期類似，惟住宅銷售暫仍未像上兩次般出現倒退，可見是次調控周期或仍會持續（圖）。

鍾慧欣預測，中央是次會容許多於一間的高負債內房民企債務違約，後者須出售土地及其他資產來還債，屆時料由比較大型的國企房地產企業買入及接收，令整體內房市場集中於龍頭國企，促進行業健康發展。

[名人樓市論壇]

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