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德勤白皮書：大灣區具四大發展方向

【明報專訊】德勤於周一（13日）發布《新發展格局下的大灣區——「十四五」時期粵港澳大灣區發展重點》白皮書，提出大灣區4個主要發展方向及提升建議，包括成為國際創新中心、綠色轉型、供應鏈協調及高水平對外開放平台。由於看好灣區未來發展潛力，德勤公布擬於大灣區成立發展研究中心、勤睿中心及網絡安全營運中心。

明報記者 黃清瑤

事實上，在去年新冠疫情影響下，香港及澳門居民生產總值（GDP）按年跌17.2%，相反內地9個城市都錄得正數增長，如廣州GDP按年升5.9%，深圳及肇慶升2.8%；再加上內地在「十四五」規劃推動下，長遠有助推動大灣區發展。

國際創新 跨城合作比率低成挑戰

國際創新中心方面，德勤中國政府事務組南區領導合伙人呂志宏表示，目前內地500強公司中，有33家設於大灣區，佔比為6.6%，區內約有700萬名科技從業員。他續指，在中美科技競爭顯著加強下，有助提升大灣區創新能力。他坦言，未來在創新發展方面仍具挑戰，因區內跨城市合作比率不足1%，遠低於世界其他三個大灣區城市合作；高端科技企業數目不多，晶片產業與台積電（美：TSM）、三星（韓：005930）仍有很大距離等。報告建議，應借助香港在區內的優勢，發揮國際合作模式，吸收更多國際創新資源。內地政府亦應從行政、基礎建設、資金及法律方面進行規劃及指導，以平衡各個城市利益，促進協同創新。

綠色轉型 與世界級灣區存差距

綠色轉型方面，在《大灣區發展規劃綱要》中強調綠色發展及產業結構優化，而香港早已於2014年實現碳達峰，以及2020年綠色債券發行數量為2018年的一倍，香港可憑藉過去經驗帶動區內綠色金融發展。事實上，大灣區不同城市在綠色產業上扮演不同角色，例如佛山主要生產新能源汽車、氫能產業，江門主要生產智能家電、生物醫藥，東莞主要負責傳統產業的綠色轉型，深圳負責實施綠色金融條例，構建綠色金融環境等，可謂各司其職。

雖然已有明確目標，惟區內技術及創新資源不足、綠色基礎設備與世界級灣區仍有差距，以東京灣區為例，能源強度為2.7倍，舊金山灣區則為1.6倍。報告建議，政府應引導綠色基金及示範工程，以及協調城市機制、研究發展目標、治理機制等。至於企業亦應留意碳排放管理，如使用低碳設備、增設計算碳排放數據。

供應鏈協調 稅制不同礙發展

供應鏈協調方面，大灣區有強勁的資金流，如香港是全球第三大金融中心，亦是中國最大的離岸金融市場。商業方面大灣區聚集全國80%的供應鏈企業；物流方面粵港澳都具有國際港口；信息方面，大疆、騰訊（0700）、華為聚集於區內，未來四大範疇互補，有望令大灣區成為全球供應鏈的強勢競爭者。大灣區9個城市在物流供應鏈方面亦具不同職責，當中佛山為製造及物流交通中心、肇慶為中轉中心、東莞為大灣區高端物流分撥中心、深圳為國際創新服務中心。

報告指出，目前粵港澳的關稅制度及技術標準不同、密集型製造業成本偏高，加上各地區物流企業缺乏協調等，都會阻礙區與區之間的合作。並建議有關政府應加快管理體制改革，完善兩岸檢查機制及推動標準統一。

高水平開放 加強區內金融互聯互通

高水平開放方面，內地與港澳合作有助提升監管協調及互聯互通。截至今年3月底，就有188家香港及澳門金融機構進駐廣東省，當中包括有香港銀行在廣東省開設分行。除此之外近日債券「南向通」正式啟動運作，加上人民銀行、香港金管局及澳門金管局宣布下月啓動「跨境理財通」，都有望加強區內金融互聯互通，及促進投資融資便利。粵港澳大灣區有3種貨幣、稅制及法律，在促進金融便利方便定會帶來挑戰，未來有需要繼續融合三地共享信息及基礎設施。

■本報下周一（20日）起推出大灣區專版，在A疊刊出，活在灣區一欄的內容會併入其中，敬請留意。

[活在灣區]

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