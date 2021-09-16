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2021年9月16日星期四
技術取勝
投資策略
曼翹盡推前 主要銀行拒接即供樓按 業界指與近期多個新盤出現異常延遲交樓有關
THE HOLBORN周日首輪開售128伙
花旗銀行7.1億沽中環畢打街逾萬呎舖
MALIBU兩日兩破頂 2房高見1122萬
新地申藍地建近2000伙遭拒 司法覆核被駁回
憂收緊監管 賭股狂瀉蒸發1400億 3美資股價「跌凸」 摩通料不明朗持續逾半年
科技股急挫 「ATM」拖低恒指230點
債券南向通下周五開通 每年5000億人幣
金管局：符合兩地資本市場開放政策
內房正榮地產：短期開拓新融資通道
彭博：恒大再停付銀行貸款利息
內地8月數據遜預期 餐飲重災 經濟師：增長恐續放緩 年底前料再降準
百勝中國預告 本季利潤瀉逾半
失業率維持5.1% 年輕人失業率跌
拜騰汽車財務惡化 富士康擱置合作
楊金隆妻作供：豪宅轉名早約定 反映夫妻承諾
證監會：打擊洗錢指引月底刊憲生效
消委會籲慎選樓花按揭 折扣雖大惟貸款額較低
國航南航8月旅客周轉量同減逾半
環聯：港上季逾期還款率有改善 信用卡結欠錄增幅 近2年首次
稱擬發展其他業務 黃永幟辭龍皇董事
iPhone 13沒驚喜 蘋果股價跌 冀改善鏡頭升級處理器 吸引消費者
國際油價升帶動油股 道指早段做好
Zara母上季多賺近3倍 電商增長超H&M
張兆聰：力勁科技受惠Tesla中國銷情加速
技術取勝：華潤燃氣續軟 短線宜守45
匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元
分析師宣傳虛幣被炒 董事長痛批「老鼠屎」
劉思明：環保新能源逆市強勢 海螺創業追落後
周顯：父蔭與姐蔭
湯文亮：恒大債券事件 難衝擊港樓
德勤白皮書：大灣區具四大發展方向
灣區須知：跨境理財通 每人限百萬
瑞士寶盛私銀：中央致力穩定樓價 港料隨內地有新房策
惠理鍾慧欣：高負債內房違約 料由國企收購
技術取勝：華潤燃氣續軟 短線宜守45
【明報專訊】金風科技有望挑戰19元（圖）
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