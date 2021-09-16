經濟
國際金融

Zara母上季多賺近3倍 電商增長超H&M

【明報專訊】國際時裝品牌Zara母企印地紡（Inditex）上季利潤按年飈升近3倍至8.5億歐元（約78億港元），亦較2019年同期、疫情爆發以前高出4%。今年5月至7月間，印地紡收入按年增長至69.9億歐元（約643億港元）貼近市場預期，較2019年同期增長7%，預計電商業務貢獻集團25%收入。雖然集團的電商業務起步較遲，但增長速度仍較主要對手H&M快兩倍。

印地紡又指出，上季業績受大多分店重新開業，以及消費者購物意欲重燃帶動升勢。集團旗下99%分店已重新開業，惟全球店舖數量則縮減9.3%至6654間。而顧客再次開始為夏季添置衣服，同時享受接種疫苗後帶來的自由。

另時裝品牌H&M公布，截至今年8月底的第三季，收入按年增加14%至555.9億瑞典克朗（約504億港元）；對比疫情前的2019年則下滑11%，收入尚未回到疫前正常水準。H&M指出，公司業績表現持續受新冠疫情影響，導致全球各市場之間的營收也相差很大。當中，亞洲及澳洲地區因疫情的封城措施，拖累公司生意表現不理想，其餘地區已恢復到疫情前水平。

H&M季度收入增14%

集團相信，隨封城措施禁令漸漸鬆綁，不少門市業績已有回升迹象。於第三季初，H&M約有180家分店暫時關閉；截至第三季末，集團的大部分市場仍然受到限制，約100間分店仍處於暫時關閉狀態。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

曼翹盡推前 主要銀行拒接即供樓按 業界指與近期多個新盤出現異常延遲交樓有關
曼翹盡推前 主要銀行拒接即供樓按 業界指與近期多個新盤出現異常延遲交樓有關
THE HOLBORN周日首輪開售128伙
THE HOLBORN周日首輪開售128伙
花旗銀行7.1億沽中環畢打街逾萬呎舖
花旗銀行7.1億沽中環畢打街逾萬呎舖
MALIBU兩日兩破頂 2房高見1122萬
MALIBU兩日兩破頂 2房高見1122萬
新地申藍地建近2000伙遭拒 司法覆核被駁回
新地申藍地建近2000伙遭拒 司法覆核被駁回
憂收緊監管 賭股狂瀉蒸發1400億 3美資股價「跌凸」 摩通料不明朗持續逾半年
憂收緊監管 賭股狂瀉蒸發1400億 3美資股價「跌凸」 摩通料不明朗持續逾半年
科技股急挫 「ATM」拖低恒指230點
科技股急挫 「ATM」拖低恒指230點
債券南向通下周五開通 每年5000億人幣
債券南向通下周五開通 每年5000億人幣
金管局：符合兩地資本市場開放政策
金管局：符合兩地資本市場開放政策
內房正榮地產：短期開拓新融資通道
內房正榮地產：短期開拓新融資通道
彭博：恒大再停付銀行貸款利息
彭博：恒大再停付銀行貸款利息
內地8月數據遜預期 餐飲重災 經濟師：增長恐續放緩 年底前料再降準
內地8月數據遜預期 餐飲重災 經濟師：增長恐續放緩 年底前料再降準
百勝中國預告 本季利潤瀉逾半
百勝中國預告 本季利潤瀉逾半
失業率維持5.1% 年輕人失業率跌
失業率維持5.1% 年輕人失業率跌
拜騰汽車財務惡化 富士康擱置合作
拜騰汽車財務惡化 富士康擱置合作
楊金隆妻作供：豪宅轉名早約定 反映夫妻承諾
楊金隆妻作供：豪宅轉名早約定 反映夫妻承諾
證監會：打擊洗錢指引月底刊憲生效
證監會：打擊洗錢指引月底刊憲生效
消委會籲慎選樓花按揭 折扣雖大惟貸款額較低
消委會籲慎選樓花按揭 折扣雖大惟貸款額較低
國航南航8月旅客周轉量同減逾半
國航南航8月旅客周轉量同減逾半
環聯：港上季逾期還款率有改善 信用卡結欠錄增幅 近2年首次
環聯：港上季逾期還款率有改善 信用卡結欠錄增幅 近2年首次
稱擬發展其他業務 黃永幟辭龍皇董事
稱擬發展其他業務 黃永幟辭龍皇董事
iPhone 13沒驚喜 蘋果股價跌 冀改善鏡頭升級處理器 吸引消費者
iPhone 13沒驚喜 蘋果股價跌 冀改善鏡頭升級處理器 吸引消費者
國際油價升帶動油股 道指早段做好
國際油價升帶動油股 道指早段做好
張兆聰：力勁科技受惠Tesla中國銷情加速
張兆聰：力勁科技受惠Tesla中國銷情加速
技術取勝：華潤燃氣續軟 短線宜守45
技術取勝：華潤燃氣續軟 短線宜守45
匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元
匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元
分析師宣傳虛幣被炒 董事長痛批「老鼠屎」
分析師宣傳虛幣被炒 董事長痛批「老鼠屎」
劉思明：環保新能源逆市強勢 海螺創業追落後
劉思明：環保新能源逆市強勢 海螺創業追落後
周顯：父蔭與姐蔭
周顯：父蔭與姐蔭
湯文亮：恒大債券事件 難衝擊港樓
湯文亮：恒大債券事件 難衝擊港樓
德勤白皮書：大灣區具四大發展方向
德勤白皮書：大灣區具四大發展方向
灣區須知：跨境理財通 每人限百萬
灣區須知：跨境理財通 每人限百萬
瑞士寶盛私銀：中央致力穩定樓價 港料隨內地有新房策
瑞士寶盛私銀：中央致力穩定樓價 港料隨內地有新房策
惠理鍾慧欣：高負債內房違約 料由國企收購
惠理鍾慧欣：高負債內房違約 料由國企收購