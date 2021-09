國際油價升帶動油股 道指早段做好

美匯昨晚再回軟,美匯指數報92.484。紐約期油升3.3%,每桶報72.77美元。布蘭特期油升2.9%,每桶報75.75美元,自上月初以來首度再升穿75美元。美國期銅價格亦升2.3%。市場正密切注視中國出售原油儲備的進展,首次將在本月24日拍賣738萬桶。

英上月通脹9年半最高

另外,英國昨晚公布8月份通脹率3.2%,為2012年3月以來最高,升幅較7月提高1.2個百分點,是英倫銀行擁有獨立性設定利率以來最大增幅。

部分增幅是反映去年「外出就餐即幫忙」(eat out to help out)計劃中餐廳減價優惠的一次過提振因素。單是8月份,食品、交通、娛樂、家具、餐廳價格按月增逾1%。

《金融時報》報道指出,央行一向認為價格上漲是短暫而且可控,最新公布的通脹率將削弱央行此觀點,而今年秋季,生活水平更可能嚴重受壓。過去6個月,英國物價已升2.7%,今年通脹的大部分升幅反映了新冠病毒去年冬季浪潮之後開始取消限制以來,商品及服務收費上升。

由於批發價上漲,今年秋季的燃氣電費會大升,而酒店業的增值稅將於本月底回升至12.5%,食品和服裝價格預計秋天亦會跳升。英鎊兌美元昨晚升0.2%,報1.3838美元。

