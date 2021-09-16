iPhone 13沒驚喜 蘋果股價跌 冀改善鏡頭升級處理器 吸引消費者

彭博報道表示，發表新機當日股價下跌，對科技巨頭蘋果而言並不罕見，投資者通常會因期待新產品和新功能抬高股價，然後在新機發布後撤回。彭博又指出，新iPhone的升級較為溫和，以及新Apple Watch發布日期不明確，該產品在生產過程中遇到障礙，相關因素亦可能令股價受壓。新機與上代一樣，設有iPhone 13 mini、iPhone 13（標準版）、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四款機型。機身設計與上代亦相若，同樣是方正機身，金屬邊框及玻璃機背，屏幕尺寸亦與上代相約，mini、標準版及 Pro 的屏幕尺寸仍為5.4吋、6.1吋和6.7吋。這亦被外界指新 iPhone 變化不大。外觀顏色上設有5款機身供選擇，首次增加粉紅色，其他顏色則是藍色、午夜暗色、星光色和紅色。

鏡頭模組改對角 拍片首增景深效果

顯示方面，4款機型的前置槽口（俗稱︰瀏海）則均較上代縮小兩成。蘋果稱，iPhone 13使用A15仿生6核處理器，較其他競爭者的智能手機快五成，有助增強處理照片的人工智能能力。蘋果發布會上表示，後置的鏡頭模組由垂直改為對角，因為主相機的主攝鏡採用了更大的感光元件，選取12兆像素能允許多47%的光線進入。至於使用廣角相機在黑暗區拍攝時，噪點會減少；拍片功能亦首次新增景深效果。

標準版電池續航時間延長2.5小時

電池方面亦較上代升級，iPhone 13 mini可額外充電1.5小時，而標準iPhone 13的電池續航時間延長 2.5小時。iPhone 13 Pro和 Pro Max的顯示屏亮度提高兩成，並包含動態刷新率系統ProMotion。這允許更高的幀速率、更流暢的滑動和遊戲體驗。

港明起接受訂購 下周五門市發售

新機設有5G的定制天線，蘋果表示，預計到今年年底，將有超過200家運營商和60個國家和地區支持5G。根據蘋果在香港網站宣布，iPhone 13 mini、標準版及 Pro售價分別由5999元、6799元及8499元起，明日（17日）起接受訂購，下周五（24日）會在門市發售。

（綜合報道）

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