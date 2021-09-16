經濟
國際金融

iPhone 13沒驚喜 蘋果股價跌 冀改善鏡頭升級處理器 吸引消費者

【明報專訊】蘋果（美︰AAPL）香港時間周三（15日）凌晨公布新機iPhone 13詳情，冀透過改善鏡頭和升級處理器來代替外觀上重大設計變化，來吸引消費者。拍片新增景深效果，處理器選取A15仿生6核心。蘋果更聲稱，處理器較競爭者的智能手機晶片快五成。惟新機消息並未利好蘋果股價走勢，周二在美國全日向下，最多跌近2％，收市跌1％。昨日蘋果盤前微升0.1％，開市後續跌，昨晚10時暫微跌0.6％。

彭博報道表示，發表新機當日股價下跌，對科技巨頭蘋果而言並不罕見，投資者通常會因期待新產品和新功能抬高股價，然後在新機發布後撤回。彭博又指出，新iPhone的升級較為溫和，以及新Apple Watch發布日期不明確，該產品在生產過程中遇到障礙，相關因素亦可能令股價受壓。新機與上代一樣，設有iPhone 13 mini、iPhone 13（標準版）、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四款機型。機身設計與上代亦相若，同樣是方正機身，金屬邊框及玻璃機背，屏幕尺寸亦與上代相約，mini、標準版及 Pro 的屏幕尺寸仍為5.4吋、6.1吋和6.7吋。這亦被外界指新 iPhone 變化不大。外觀顏色上設有5款機身供選擇，首次增加粉紅色，其他顏色則是藍色、午夜暗色、星光色和紅色。

鏡頭模組改對角 拍片首增景深效果

顯示方面，4款機型的前置槽口（俗稱︰瀏海）則均較上代縮小兩成。蘋果稱，iPhone 13使用A15仿生6核處理器，較其他競爭者的智能手機快五成，有助增強處理照片的人工智能能力。蘋果發布會上表示，後置的鏡頭模組由垂直改為對角，因為主相機的主攝鏡採用了更大的感光元件，選取12兆像素能允許多47%的光線進入。至於使用廣角相機在黑暗區拍攝時，噪點會減少；拍片功能亦首次新增景深效果。

標準版電池續航時間延長2.5小時

電池方面亦較上代升級，iPhone 13 mini可額外充電1.5小時，而標準iPhone 13的電池續航時間延長 2.5小時。iPhone 13 Pro和 Pro Max的顯示屏亮度提高兩成，並包含動態刷新率系統ProMotion。這允許更高的幀速率、更流暢的滑動和遊戲體驗。

港明起接受訂購 下周五門市發售

新機設有5G的定制天線，蘋果表示，預計到今年年底，將有超過200家運營商和60個國家和地區支持5G。根據蘋果在香港網站宣布，iPhone 13 mini、標準版及 Pro售價分別由5999元、6799元及8499元起，明日（17日）起接受訂購，下周五（24日）會在門市發售。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

曼翹盡推前 主要銀行拒接即供樓按 業界指與近期多個新盤出現異常延遲交樓有關
曼翹盡推前 主要銀行拒接即供樓按 業界指與近期多個新盤出現異常延遲交樓有關
THE HOLBORN周日首輪開售128伙
THE HOLBORN周日首輪開售128伙
花旗銀行7.1億沽中環畢打街逾萬呎舖
花旗銀行7.1億沽中環畢打街逾萬呎舖
MALIBU兩日兩破頂 2房高見1122萬
MALIBU兩日兩破頂 2房高見1122萬
新地申藍地建近2000伙遭拒 司法覆核被駁回
新地申藍地建近2000伙遭拒 司法覆核被駁回
憂收緊監管 賭股狂瀉蒸發1400億 3美資股價「跌凸」 摩通料不明朗持續逾半年
憂收緊監管 賭股狂瀉蒸發1400億 3美資股價「跌凸」 摩通料不明朗持續逾半年
科技股急挫 「ATM」拖低恒指230點
科技股急挫 「ATM」拖低恒指230點
債券南向通下周五開通 每年5000億人幣
債券南向通下周五開通 每年5000億人幣
金管局：符合兩地資本市場開放政策
金管局：符合兩地資本市場開放政策
內房正榮地產：短期開拓新融資通道
內房正榮地產：短期開拓新融資通道
彭博：恒大再停付銀行貸款利息
彭博：恒大再停付銀行貸款利息
內地8月數據遜預期 餐飲重災 經濟師：增長恐續放緩 年底前料再降準
內地8月數據遜預期 餐飲重災 經濟師：增長恐續放緩 年底前料再降準
百勝中國預告 本季利潤瀉逾半
百勝中國預告 本季利潤瀉逾半
失業率維持5.1% 年輕人失業率跌
失業率維持5.1% 年輕人失業率跌
拜騰汽車財務惡化 富士康擱置合作
拜騰汽車財務惡化 富士康擱置合作
楊金隆妻作供：豪宅轉名早約定 反映夫妻承諾
楊金隆妻作供：豪宅轉名早約定 反映夫妻承諾
證監會：打擊洗錢指引月底刊憲生效
證監會：打擊洗錢指引月底刊憲生效
消委會籲慎選樓花按揭 折扣雖大惟貸款額較低
消委會籲慎選樓花按揭 折扣雖大惟貸款額較低
國航南航8月旅客周轉量同減逾半
國航南航8月旅客周轉量同減逾半
環聯：港上季逾期還款率有改善 信用卡結欠錄增幅 近2年首次
環聯：港上季逾期還款率有改善 信用卡結欠錄增幅 近2年首次
稱擬發展其他業務 黃永幟辭龍皇董事
稱擬發展其他業務 黃永幟辭龍皇董事
國際油價升帶動油股 道指早段做好
國際油價升帶動油股 道指早段做好
Zara母上季多賺近3倍 電商增長超H&M
Zara母上季多賺近3倍 電商增長超H&M
張兆聰：力勁科技受惠Tesla中國銷情加速
張兆聰：力勁科技受惠Tesla中國銷情加速
技術取勝：華潤燃氣續軟 短線宜守45
技術取勝：華潤燃氣續軟 短線宜守45
匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元
匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元
分析師宣傳虛幣被炒 董事長痛批「老鼠屎」
分析師宣傳虛幣被炒 董事長痛批「老鼠屎」
劉思明：環保新能源逆市強勢 海螺創業追落後
劉思明：環保新能源逆市強勢 海螺創業追落後
周顯：父蔭與姐蔭
周顯：父蔭與姐蔭
湯文亮：恒大債券事件 難衝擊港樓
湯文亮：恒大債券事件 難衝擊港樓
德勤白皮書：大灣區具四大發展方向
德勤白皮書：大灣區具四大發展方向
灣區須知：跨境理財通 每人限百萬
灣區須知：跨境理財通 每人限百萬
瑞士寶盛私銀：中央致力穩定樓價 港料隨內地有新房策
瑞士寶盛私銀：中央致力穩定樓價 港料隨內地有新房策
惠理鍾慧欣：高負債內房違約 料由國企收購
惠理鍾慧欣：高負債內房違約 料由國企收購