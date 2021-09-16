經濟

環聯：港上季逾期還款率有改善 信用卡結欠錄增幅 近2年首次

【明報專訊】香港經濟持續從疫情中恢復，環聯發表報告顯示，第二季所有主要消費者信貸產品的嚴重逾期還款率均改善，其中無抵押私人貸款的逾期率大減25個基點（見表，1%等於100基點）。除貸款質素改善外，貸款需求亦回升，今年首季信用卡的新增貸款宗數按年增長達26%，而第二季信用卡的應繳款項結欠按年增長1%，是自2019年第四季以來首次錄得按年增幅。

明報記者 胡學能

今年第二季，無抵押私貸應繳款項結欠嚴重逾期還款率為0.38%，按年跌25個基點。無抵押循環貸款的相關比率為0.48%，按年亦跌18個基點。信用卡、車貸的相關比率按年亦跌逾10個基點。

個人消費有增長 助信貸市場復蘇

至於今年首季主要信貸產品新增貸款宗數方面，大部分都錄得按年升幅，以信用卡的宗數升幅最大，達26%，無抵押循環貸款的宗數亦錄逾10%按年升幅。

環聯指出，個人消費於今年第二季按年增長6.5%，是推動信貸市場復蘇的一大因素，而第一季新增貸款宗數的增長反映，隨着經濟及消費水平回升，消費者回歸信貸市場並開始再次使用信貸產品。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，信用卡是香港持有率最高的消費者信貸產品，而今年第二季信用卡應繳款項結欠開始扭轉疫情影響錄得增長。她又稱，隨着香港走向復蘇，新增貸款宗數及應繳結欠的增長雖然會偶有起伏，但仍將繼續保持向好發展。

該機構近月發布研究顯示，信貸額度提高的幅度，對消費者將應繳結欠從一家發卡機構轉至另一家的百分比有重大影響，若競爭對手把信貸額度提高三成至四成，消費者平均會將三分之二的年度平均結欠轉至另一張信用卡。另外，過去一年間，因受疫情影響，參與信用卡貸款市場的香港消費者數量下跌，僅7%的信用卡消費者申請信用卡貸款，環聯認為信用卡貸款市場未被開發，是潛在的增長領域。

維繫客戶忠誠度 成財務機構驅動力

林嘉儀表示，雖疫情對經濟造成的威脅猶在，但香港正重拾增長動力，隨着消費者續增加消費開支並重新評估信貸需求，預計維繫及管理客戶忠誠度將會成為財務機構的增長驅動力。

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