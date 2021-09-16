經濟

消委會籲慎選樓花按揭 折扣雖大惟貸款額較低

【明報專訊】消委會最新的《選擇月刊》提到市民要慎選按揭計劃，當中提醒要留意樓花按揭計劃的風險，以免令準買家承擔巨額的經濟負擔。

消委會指出，消費者若不小心衡量樓花按揭計劃的利弊，最終的經濟負擔可以相差甚巨。例如，發展商往往會為選擇即供期付款的買家提供較多折扣優惠，惟需留意由於按揭保險計劃並不適用於樓價600萬元以上及選擇即供期付款的樓花，貸款額會因按揭成數較低而大減，買家變相須預備更多資金以應付首期。

買家變相須預備更多資金應付首期

至於建築期付款的計劃，買家可享的折扣一般較少，而買家亦只可待樓宇落成後才能申請按揭，若在購買樓花後至樓宇落成期間樓價下跌，銀行或會估價不足，買家有可能因此須準備額外資金以支付首期。

發展商按揭 入場門檻較低但利率高

若選用發展商按揭，則要留意入場門檻雖然較低，但隨後的按揭利率會大增，亦普遍較一般銀行的按揭利率為高。例如有發展商按揭可讓買家以較低的兩成首期，購買一個逾1300萬元的單位，但由於貸款額較大，加上按揭利率較銀行按揭利率高0.75厘（首3年）及1.5倍（其後22年），導致最終的總利息開支，較銀行按揭高超過600萬元。消委會又指出，準買家須注意購買樓花時需承受的其他風險，例如未有機會實地視察單位、施工進度或施工質量欠佳、未能準時交樓等。

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