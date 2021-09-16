經濟

楊金隆妻作供：豪宅轉名早約定 反映夫妻承諾

【明報專訊】港交所（0388）前高層楊金隆被指未有披露與上市顧問林楚華利益衝突一案續審，楊金隆妻子郝媛媛昨日繼續接受控方盤問，提到原由兩人聯名持有的豪宅物業，在楊被捕兩日後轉名由郝媛媛一人持有，她表示這是事先約定，反映楊對她與兩名兒子的承諾。

稱供樓向來由兩人合力承擔

控方提到，楊金隆被捕後，原由兩人聯名持有的般咸道投資物業轉名由郝媛媛一人持有，並繳納35.6萬元印花稅。郝指出，交易早於2019年4月已經提出轉名，只是上載至田土廳需時，因此到楊金隆被捕兩日後才見到有關資料。她又謂，由於第二個兒子當時剛出生，今次安排反映夫婿對自己及兩名兒子承諾，並指她有份支付七分之一首期款項，而且供樓向來由兩人合力承擔。

對於郝媛媛常透過電郵將與林楚華等人認購基金資料及認購章程轉發給楊金隆，郝回應指出，這純為投資上交流，並認為楊在專業上能給予她建議及幫忙核對，但否認控方所指，楊在涉案基金中有利益。她更表示，不止一次將基金資料轉發予楊金隆，指兩人難溝通在於婚姻關係，但是在交流投資心得上有共同語言。

郝媛媛又表示，她在楊金隆被捕前只從他口中得知曾接受港交所合規調查，但並不太清楚調查內容。她憶述，以前曾與楊金隆討論認購一隻基金概况，當時楊曾問她，他在當中否有否利益，她答沒有後，楊便不再追問，之後亦無甚觸及有關話題。

相關字詞﹕郝媛媛 楊金隆

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