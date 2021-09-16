拜騰汽車財務惡化 富士康擱置合作

未購生產設備 損失不大

據《日經》引述知情人士透露，富士康與拜騰汽車的電動汽車合作，因拜騰汽車的財務狀况惡化而被擱置，一些參與該項目的高層已離開富士康，而駐紮在拜騰工廠的部分富士康員工亦正在進行收尾工作。知情人士又透露，由於富士康尚未採購生產設備，結束合作對其損失不大，亦指已將重心轉至其他正在進行的電動汽車項目上，如與泰國石油和天然氣公司PTT的合資企業。

重心或轉至泰國石油PTT合資企業

拜騰汽車成立於2016年，過去5年先後融資6次，單計前4次融資總額已逾100億元。今年1月富士康宣布與拜騰汽車合作，協助生產首款電動汽車，並擬明年首季前實現量產。《日經》引述知情人士稱拜騰的債務困境及複雜的股東結構下，涉及中國地方政府，這給富士康帶來的困擾遠超其預期。此前有報道稱拜騰最大債權人之一的一汽接管了該公司控制權後，雙方合作受到影響。富士康一直試圖打入電動汽車市場，與拜騰的合作項目是由富士康董事長劉揚偉直接監督，他被賦予將iPhone組裝商轉移至新的增長領域任務，目的是抵消智能手機行業近年放緩的影響。