失業率維持5.1% 年輕人失業率跌

工業增加值按年升5.3%遜預期

國統局新聞發言人付凌暉表示，上述失業數字下降反映當局一系列「穩就業、保障大學生就業」的政策發揮效用。

其他數據方面，8月份工業增加值按年升5.3%，較市場預期的5.8%低0.5個百分點，並比7月份按年增長6.4%有所回落。今年1至8月不包括農戶固定資產投資按年增長8.9%，低過預期增長9%，而首7個月累計按年增長為10.3%；另今年首8個月房地產投資按年上漲10.9%，較首7個月累計按年上漲12.7%，回落1.8個百分點。

針對大型發展商的營運問題，付凌暉稱，對於整個行業發展的影響還需要觀察。他又認為，隨着經濟復蘇，工業生產穩定增長，高技術製造業增長加快，服務業繼續恢復；而固定資產投資平穩增長，製造業、民間投資，以至貨物進出口增長加快，加上就業形勢維持「總體穩定」、企業效益維持較快增長、人民收入增加有保障等因素均有利消費能力提升。由此可見，期內經濟發展韌性持續顯現，並繼續保持恢復態勢。