經濟

內地8月數據遜預期 餐飲重災 經濟師：增長恐續放緩 年底前料再降準

【明報專訊】新冠變種病毒肆虐全球，內地疫情持續擴散，導致經濟活動接近停擺。中國國家統計局昨日公布8月份工業增加值、零售、固定投資等主要經濟數據，全數遜於市場預期。期內零售總額按年僅增長2.5%，較預期升幅達7%低4.5個百分點，更是自去年8月以來低位；其中餐飲收入按年升轉跌4.5%，同為近一年低位。有經濟師預期，內地下半年經濟增長或持續放緩，並不排除今年底前再有全面或定向降準。

明報記者 周綺琪

內地8月份零售總額為34,395億元（人民幣，下同），按年增長2.5%，升幅較7月份的8.5%回落6個百分點；撇除通脹等價格因素，實際增長僅為0.9%。當中以餐飲等聚集型消費受新冠病毒影響更為顯著，期內相關收入為3456億元，按年下降4.5%，而7月份升14.3%。

商品零售收入按年升3.3%

商品零售方面，8月份收入約30,939億元，按年升3.3%。其中基礎民生和基本生活類商品銷售增長平穩，包括糧油食品類按年升9.5%；飲料類較去年同期增加11.8%。不過，服飾類、汽車類等商品仍備受新冠疫情拖累，月內相關零售額分別按年跌6%和7.4%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示在新冠變種病毒疫情衝擊下，居民外出消費及旅行減少，加上去年同期基數，8月主要經濟指標按年增速回落，但今年累計仍維持較快增長，其中今年首8個月零售總額較去年同期增長18.1%。由此可見內地經濟運行延續恢復姿態，發展韌性續顯現。而從限額以上單位18個商品類別看，上月仍有六成以上商品零售額保持增長。

國家統計局：因居民外出消費旅行減

大新銀行高級經濟師溫嘉煒認為內地8月差過預期的經濟數據，反映疫情和水災增加第三季經濟增長的下行風險。該行預期內地今年第三季及第四季經濟增長或放緩至5%和4%，全年增長料為8.1%；另中央持續加強對多個行業監管措施，該行不排除今年底前有機會再有全面或定向降準。此外，澳新銀行高級經濟學家王蕊表示8月份數據增加中央近期降準機會，並維持今年第四季定向降準50個基點預期；不過她認為基於國家統計局在公布數據後表示內地經濟將保持「合理水平內」，中央即使有支持政策，也不急於出台。

相關字詞﹕零售總額 國家統計局

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