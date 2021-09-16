經濟

內房正榮地產：短期開拓新融資通道

【明報專訊】內房頻現黑天鵝，債券投資者陷恐慌下，近期多間內房仍繼續發債，當中正榮地產（6158）執董、副總裁兼財務總監陳偉健表示，上半年內地12家房企出現技術性債務違約，但投資者現時已接受只屬個別案例，並能分辨潛在風險，像公司信貸評級在「B+」，月初已能發行較低息的6.5厘美元債。公司以往亦已發行多筆低息綠債、綠色貸款，短期亦會開拓新融資通道，料至年底「三道紅線」將全面達標。

料年底「三道紅線」達標

陳偉健續稱，在內房「三四五新規」底下，既限融資，又有限購限售限跌等政策，但政策是希望大家「還得到先好借」，令行業由以往規模擴張、儲備土儲，改為集中經營減債，相信未來行業土地儲備可供使用年期，將由以往3年以上，降至2至3年。

他又表示，內房未來比拼的重點相信是融資能力及成本，如近期債市波動，部分內房二級市場債息狂飈，便令內房意識到債務到期後未必能再融資，又或成本急增，在未來一季，內銀業務已近達標下，加上市場風險因素，料不會大幅度向內房放貸，相信好些發展商需動用自身現金還債。相反正榮近年融資成本大降，亦將表外債務、商票等規模公開，故更易取得較優評級，仍能正常發債及融資。

未來毛利率料企穩18%至22%

問到未來買地情况，陳偉健稱正榮研判政策後，上半年未有大動作投地，但計劃在下半年高度參與，相信在下半年行家繼續集中減債，在集中供地設定「15%溢價率」的影響下，項目將有一定毛利率空間，目前部分取得項目亦均以底價投得，料2022年下半年或2023年將反映在毛利率上，公司未來2至3年毛利率可企穩在18%至22%。

相反，他提到去年不少行家在疫情後急賣樓追銷售，加上政策去槓桿需增加回款，故「輸贏錢都要賣」，影響今年入帳時毛利率大跌。今年初又需急急補充土儲，導致地價不跌反升，料這些買家在2023年左右亦「醜婦終需見家翁」，毛利率再下降。

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