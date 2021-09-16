債券南向通下周五開通 每年5000億人幣

金管局：料初期每日200億額度足夠

劉應彬認為，目前北向通平均每日成交為260億元，市場參與者也需要熟習南向通運作，預計每日200億元的額度在初期足夠。雙方監管機構會運行情况和市場需要，若需要增加額度，會作動態調整。

合資格參與者方面，首階段會包括人行認可的部分內地公開市場業務一級交易商，以及合資格境內機構投資者（QDII）與人民幣合資格境內機構投資者（RQDII）參與。金管局將指定做市商與其交易，名單將於日內公布。劉應彬表示，當局會視乎市場活躍度、市佔率指定做市商，在港流通的絕大部分債券皆可交易，初期會委任10數間做市商，待運作暢順後再逐步增加。透過債券南向通，可交易所有透過香港市場買賣的境外發行債券，初期會先開通現券交易。兩地交易平台建立系統連接，結算途徑分為兩種，內地兩大債券登記結算機構會連接金管局債務工具中央結算系統，為內地投資者結算和託管，不過因為系統準備需時，開通初期只支持人民幣和港幣債券，未來擴展至外幣。

推出時已可支持DVP結算

過去外資債券投資者相當重視以貨銀兩訖（DVP）方式結算，以減低結算風險，惟至2018年才推出，金管局主管（支付系統運作）陳達強指出，為使跨境支付順暢，南向通推出時已可支持DVP。此外，若內地參與者通過試點託管銀行結算，在開通時已可結算所有幣種的債券。與股票通和北向債券通在港兌換人民幣不同 ，內地投資者使用南向債券通購買外幣債券，兌換外幣和外匯風險對冲須在內地銀行間外匯市場辦理。金管局助理總裁（外事）陳維民指出，南向債券通有較多境內參與者，過去較少投向海外市場，因此他們利用較熟習境內兌換市場，有助減低其投資風險，不過日後有空間探討新匯兌途徑。

北向債券通在2017年7月推出，使用量自2019年4月中國國債陸續獲納入主要國際債券指數後持續上升，今年8月的日均成交為260億元，為推出時的16倍。