科技股急挫 「ATM」拖低恒指230點

內房股積弱 碧桂園沽空率升至44.5％

內房股持續積弱，碧桂園（2007）跌8.8%；不單股價受壓，沽空比例更連升兩日，昨日已提高至44.5%。重磅股友邦（1299）亦跌3.9%，收報90元，沽空比率則不增反減，低見11.3%。

在一眾重磅股受壓下，拖累恒生指數一度失守25,000點，全日收市跌469點，收報25,033點；恒生科技股指數則跌3.14%，收報6298點；國指跌1.6%，報8936點。港股通南向今起休市5日，進一步缺乏北水入市支持。

南向通淨流出7.69億

在一眾大藍籌中，只有消費相關的李寧（2331）升3.6%，蒙牛（2319）及申洲（2313）亦分別升逾2%。公用股中電（0002）略升近0.9%，煤氣（0003）升0.5%。

港股全日主板成交額達1570億元，增加161億元。收市後，截至昨晚10時30分夜期持續低水14點，低見25,019點。在南向通方面，淨流出7.69億元，個別科技股如美團方面，出現淨流出4.53億元；不過騰訊方面則錄得淨流入9.13億元。